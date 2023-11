Fred Vasseur: "Un buon passo avanti per il prossimo anno".

Alla fine, la Ferrari si è trovata a tre punti dalla Mercedes, che si è assicurata il secondo posto nel campionato costruttori nella finale del mondiale ad Abu Dhabi. La squadra corse di Maranello è arrivata alla resa dei conti finale con quattro punti di ritardo rispetto al team works del marchio tedesco e già prima della gara sapeva che sarebbe stato difficile sfidare la Mercedes per il secondo posto assoluto.

Charles Leclerc ha fatto tutto bene con il secondo posto; all'inizio della gara stava ancora cercando di superare il leader Max Verstappen, ma non ha voluto rischiare troppo nel duello perché sapeva che c'era molto in gioco. Carlos Sainz, che ha dovuto iniziare la gara dalla 16a posizione dopo una sessione di qualifiche non andata a buon fine e si è piazzato al 18° posto, non ha avuto alcuna possibilità di guadagnare punti.

Il team principal Fred Vasseur ha spiegato: "Avremmo potuto essere un po' più aggressivi e cercare di rallentare Russell, ma d'altra parte volevamo anche concludere la stagione con una nota positiva, che era importante per la squadra. Il fatto che siamo riusciti ad arrivare secondi con Charles e a concludere la stagione in questo modo è un buon passo avanti per il prossimo anno. È stata la scelta giusta".

Commentando la modesta gara di Sainz, il francese ha detto: "Carlos ha avuto qualche problema di ritmo e abbiamo dovuto rimandarlo in pista con le gomme dure alla prima sosta. Avevamo la possibilità di guadagnare punti solo se avessimo avuto una bandiera rossa o almeno un periodo di safety car. È un vero peccato per il suo lato del box".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12