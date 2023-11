Fred Vasseur: "Um bom passo para o próximo ano"

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, sofreu uma derrota contra a Mercedes em Abu Dhabi na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. No entanto, ele também tem muitas coisas positivas a dizer.

No final, a Ferrari ficou a três pontos da equipa Mercedes, que garantiu o segundo lugar no campeonato de construtores no final do campeonato mundial em Abu Dhabi. A equipa de Maranello chegou ao confronto final quatro pontos atrás da equipa de trabalho da marca alemã e já sabia antes da corrida que seria difícil desafiar a Mercedes pelo segundo lugar na geral.

Charles Leclerc fez tudo certo com o segundo lugar; no início da corrida, ele ainda estava tentando ultrapassar o líder Max Verstappen, mas não queria arriscar muito no duelo porque sabia que havia muito em jogo. Carlos Sainz, que teve de começar a corrida a partir da 16ª posição depois de uma sessão de qualificação com problemas e terminou em décimo oitavo, não teve qualquer hipótese de marcar pontos.

O Diretor da Equipa, Fred Vasseur, explicou: "Podíamos ter sido um pouco mais agressivos e tentado abrandar o Russell, mas, por outro lado, também queríamos terminar a época com uma nota positiva, o que era importante para a equipa. O facto de termos conseguido terminar em segundo com Charles e terminar a época desta forma é um bom passo para o próximo ano. Foi a escolha certa".

Comentando a modesta corrida de Sainz, o francês disse: "Carlos teve alguns problemas com o ritmo e tivemos que mandá-lo de volta para a pista com os pneus duros na primeira paragem. Só tínhamos hipóteses de marcar pontos se tivéssemos tido uma bandeira vermelha ou, pelo menos, um período de safety car. É uma grande pena para o lado dele da box".

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12