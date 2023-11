Sergio Pérez : "Les stewards ont été mauvais aujourd'hui".

Sergio Pérez a fait une mauvaise rencontre avec Lando Norris au sixième virage du GP d'Abu Dhabi, ce qui n'a pas entraîné d'abandon, mais une pénalité douloureuse. En effet, Pérez, responsable de l'accident, a écopé d'une pénalité de 5 secondes qui l'a fait reculer de la deuxième à la quatrième place. Le Mexicain s'est montré peu compréhensif.

A la radio, il a qualifié les gardiens du règlement de plaisanterie, ce qui lui a valu une nouvelle convocation après la course. Devant la caméra, le Mexicain de l'équipe Red Bull Racing s'est énervé : "Je pense que les stewards ont été mauvais aujourd'hui à mon avis. Nous avons vu bien pire, nos pneus se sont touchés et Norris a coupé, mais j'ai quand même eu la pénalité".

"Il ne faut pas oublier que si tu viens de derrière et que tu freines trop tard, tu n'as plus le contrôle total de la voiture. Lando savait que j'étais là, il a décidé de se rabattre et nos pneus se sont touchés. A mon avis, il s'agit d'un incident de course normal", a souligné le deuxième du championnat.

Et Pérez d'expliquer, en pensant au reste de la course : "Je ne sais pas si nous aurions pu mettre en place une stratégie à un seul arrêt, nous devons analyser cela en détail et voir si nous aurions pu passer avec un seul changement de pneus. Mais à part cela, je suis très heureux avec toute l'équipe, ils ont fait un super travail".

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12