Sergio Pérez: "I commissari sono stati cattivi oggi".

Sergio Pérez ha avuto uno spiacevole incontro con Lando Norris alla sesta curva del GP di Abu Dhabi, che non ha comportato un ritiro, ma una dolorosa penalità. Pérez è stato penalizzato con una penalità di 5 secondi per aver causato l'incidente, che lo ha fatto scendere dal secondo al quarto posto. Il messicano ha mostrato poca comprensione per questo.

Alla radio, ha definito i commissari come uno scherzo - per cui è stato nuovamente convocato dopo la gara. Davanti alle telecamere, il messicano del team Red Bull Racing si è mostrato infastidito: "Penso che oggi i commissari siano stati cattivi. Abbiamo visto molto di peggio, le nostre gomme si sono toccate e Norris si è accorciato, ma ho comunque ricevuto la penalità".

"Bisogna ricordare che se si arriva da dietro e si frena troppo tardi, non si ha più il pieno controllo della vettura. Lando sapeva che ero lì, ha deciso di girare e le nostre gomme si sono toccate. A mio parere, si è trattato di un normale incidente di gara", ha sottolineato ancora una volta il secondo classificato del campionato.

E Pérez ha spiegato, in vista del resto della gara: "Non so se avremmo potuto attuare una strategia a una sola sosta, dobbiamo analizzarla attentamente e vedere se avremmo potuto farcela con un solo cambio gomme. Ma a parte questo, sono molto contento di tutta la squadra, hanno fatto un ottimo lavoro".

GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12