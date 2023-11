Sergio Pérez: "Os comissários de bordo foram maus hoje"

Sergio Pérez teve um encontro desagradável com Lando Norris na sexta curva do GP de Abu Dhabi, que não resultou numa desistência, mas sim numa penalização dolorosa. Pérez foi penalizado com 5 segundos de tempo por ter causado o acidente, que o fez cair do segundo para o quarto lugar. O mexicano mostrou pouca compreensão por este facto.

No rádio, descreveu os comissários como uma piada - pelo que foi novamente convocado após a corrida. Perante as câmaras, o mexicano da equipa Red Bull Racing mostrou-se irritado: "Acho que os comissários de pista estiveram mal hoje, na minha opinião. Já vimos coisas muito piores, os nossos pneus tocaram-se e o Norris encurtou, mas mesmo assim recebi a penalização".

"Temos de nos lembrar que se viermos de trás e travarmos demasiado tarde, deixamos de ter o controlo total do carro. O Lando sabia que eu estava lá, decidiu entrar na curva e os nossos pneus tocaram-se. Na minha opinião honesta, foi um incidente normal de corrida", enfatizou mais uma vez o vice-campeão do campeonato.

E Pérez explicou, tendo em vista o resto da corrida: "Não sei se poderíamos ter implementado uma estratégia de uma paragem, temos de analisar isto cuidadosamente e ver se poderíamos ter passado com apenas uma mudança de pneus. Mas, tirando isso, estou muito contente com toda a equipa, fizeram um excelente trabalho."

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12