Christian Horner: "Todos estamos increíblemente orgullosos"

Con su 19ª victoria de la temporada, Max Verstappen dio al Red Bull Racing Team un digno final a un año excepcional en el que el equipo de Milton Keynes celebró 21 de 22 victorias.

Sólo la carrera de Singapur fue para la estrella de Ferrari Carlos Sainz, el resto de victorias se repartieron entre Max Verstappen y Sergio Pérez, con el primero llevándose la parte del león con 19 triunfos.

Red Bull Racing celebró en el desierto el 113º triunfo en un GP de la historia del equipo, la séptima vez que la escudería de Christian Horner gana en el circuito desértico. Cuatro veces fue Max Verstappen quien brilló desde el escalón más alto del podio en Abu Dhabi, con Sebastian Vettel reclamando tres victorias en Abu Dhabi.

Mientras Verstappen aún regresaba a boxes, el jefe del equipo explicó por radio: "Max, has estado absolutamente excepcional este año. Has ganado 19 carreras y has completado más de 1000 vueltas en cabeza, has tenido una temporada increíble."

"Ha sido un privilegio absoluto verte pilotar este coche, que ha sido construido por un equipo brillante. Todos estamos increíblemente orgullosos de ti y esta es una vuelta muy especial, así que saborea cada momento y disfruta de esos últimos metros en el RB19", añadió el británico, audiblemente emocionado.

GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 s

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12