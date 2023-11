Christian Horner : "Nous sommes tous incroyablement fiers".

En remportant sa 19e victoire de la saison, Max Verstappen a offert à l'équipe Red Bull Racing une conclusion digne de ce nom à une année exceptionnelle, au cours de laquelle l'équipe de Milton Keynes a pu fêter 21 de ses 22 victoires.

Seule la course sur route de Singapour a été remportée par la star de Ferrari Carlos Sainz, les autres victoires ayant été partagées entre Max Verstappen et Sergio Pérez, le premier remportant la majeure partie de celles-ci avec 19 triomphes.

Red Bull Racing a pu se réjouir de la 113e victoire en GP de l'histoire de l'équipe, la septième pour l'équipe de Christian Horner sur le circuit du désert. Max Verstappen est monté quatre fois sur la plus haute marche du podium à Abu Dhabi, tandis que Sebastian Vettel a remporté trois victoires à Abu Dhabi.

Alors que Verstappen était encore sur le chemin du retour vers les stands, le chef d'équipe a déclaré par radio : "Max, tu as été absolument exceptionnel cette année. Tu as remporté 19 victoires et bouclé plus de 1000 tours en tête, tu as fait une saison incroyable".

"Ce fut un privilège absolu de te voir piloter cette voiture, construite par une équipe brillante. Nous sommes tous incroyablement fiers de toi et c'est un tour très spécial, alors profite de chaque instant et savoure ces derniers mètres dans la RB19", a ajouté le Britannique avec une émotion audible.

GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12