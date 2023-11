Christian Horner: "Estamos todos incrivelmente orgulhosos"

O Diretor de Equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, ficou satisfeito com o forte desempenho de Max Verstappen no final da temporada em Abu Dhabi e com a 21ª vitória da equipa de Milton Keynes.

Com a sua 19ª vitória da temporada, Max Verstappen deu à Red Bull Racing Team um final digno de um ano excecional, no qual a equipa de Milton Keynes celebrou 21 das 22 vitórias.

Apenas a corrida de estrada em Singapura foi para a estrela da Ferrari Carlos Sainz, as restantes vitórias foram partilhadas entre Max Verstappen e Sergio Pérez, com o primeiro a ficar com a parte de leão com 19 triunfos.

A Red Bull Racing celebrou no deserto o 113º triunfo em GP da história da equipa, a sétima vez que a equipa de Christian Horner venceu no circuito do deserto. Por quatro vezes foi Max Verstappen quem brilhou no degrau mais alto do pódio em Abu Dhabi, com Sebastian Vettel a conquistar três vitórias em Abu Dhabi.

Enquanto Verstappen ainda estava a caminho das boxes, o chefe de equipa explicou pelo rádio: "Max, tens sido absolutamente extraordinário este ano. Ganhaste 19 corridas e completaste mais de 1000 voltas na liderança, tiveste uma época incrível".

"Tem sido um privilégio absoluto vê-lo pilotar este carro, que foi construído por uma equipa brilhante. Estamos todos incrivelmente orgulhosos de ti e esta é uma volta muito especial, por isso saboreia cada momento e desfruta destes últimos metros no RB19", acrescentou o britânico, audivelmente emocionado.

GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18.º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12