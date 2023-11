Revuelo en la FIA por el final de Abu Dhabi: 10 equipos advertidos

Tras el Gran Premio de Abu Dhabi, los representantes de los diez equipos de Fórmula 1 tuvieron que comparecer ante los comisarios de carrera. Se había llamado la atención de los comisarios sobre el hecho de que todas las escuderías habían infringido el reglamento en la final del Campeonato del Mundo en el circuito de Yas Marina.

Esto es lo que ocurrió: Los oficiales de la FIA reconocieron que posiblemente todos los equipos habían infringido el reglamento sobre el uso de protección ocular. Más concretamente: no se llevaban gafas y las viseras de los cascos estaban plegadas.

Incluso durante la carrera, esto fue criticado durante las paradas en boxes por Mercedes, Alpine, Red Bull Racing, Williams y Alfa Romeo.

En aras de la simplicidad, la FIA convocó a todos los representantes de los equipos, ya que el director de equipo suele acudir a la policía de carrera en estos casos.

Los comisarios de carrera llegaron a la siguiente conclusión: "Como no es posible demostrar una infracción del reglamento en todos los casos, nos abstendremos de imponer sanciones. Sin embargo, nos gustaría señalar que todas las escuderías están obligadas a garantizar que sus empleados lleven la protección ocular prescrita en todo momento."



Las condiciones de iluminación de la prueba de Abu Dhabi del Campeonato del Mundo son únicas: la carrera transcurre del día a la noche y la salida suele ser poco antes de la puesta de sol. Esto puede hacer que algunos miembros del equipo lleven viseras tintadas en los cascos -porque el sol sigue cegando-, pero la visibilidad no es buena a medida que avanza la carrera. Por este motivo, algunos especialistas se limitan a abrir las viseras. Sin embargo, esto no se ajusta al reglamento.





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.lap

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12