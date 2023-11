Tourbillon FIA pour la finale d'Abu Dhabi : 10 équipes averties

Après le Grand Prix d'Abu Dhabi, les représentants des dix écuries de Formule 1 ont dû se rendre auprès des commissaires de course. Les gardiens du règlement ont été informés que toutes les écuries avaient enfreint le règlement lors de la finale du championnat du monde sur le circuit de Yas Marina.

C'est ce qui s'est passé : Les officiels de la FIA ont constaté que toutes les équipes n'avaient pas respecté les règles en matière de port de protection oculaire. Plus précisément, les lunettes de protection n'étaient pas portées et les visières des casques étaient relevées.

Pendant la course, cela a été signalé lors des arrêts au stand de Mercedes, d'Alpine, de Red Bull Racing, de Williams et d'Alfa Romeo.

Pour simplifier les choses, la FIA a convoqué tous les représentants des équipes, alors qu'en général, dans ce genre de cas, le team manager se rend à la police de la course.

Les commissaires de course sont arrivés à la conclusion suivante : "Comme il n'est pas possible de prouver une infraction dans tous les cas, nous renonçons à des sanctions. Nous rappelons toutefois que toutes les écuries sont tenues de s'assurer que leurs employés portent à tout moment les protections oculaires prescrites".



Les conditions d'éclairage de la course du championnat du monde d'Abu Dhabi sont uniques : la course passe du jour à la nuit et le départ est généralement donné juste avant le coucher du soleil. Il se peut donc que certains membres de l'équipe portent des visières de casque teintées - parce que le soleil est encore éblouissant - mais que la visibilité ne soit pas bonne pour la suite de la course. C'est pourquoi certains professionnels relèvent simplement les visières. Mais cela n'est pas conforme au règlement.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12