Turbativa FIA per la finale di Abu Dhabi: 10 squadre ammonite

Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, i rappresentanti di tutti e dieci i team di Formula 1 hanno dovuto presentarsi davanti ai commissari di gara. È stato portato all'attenzione dei commissari che tutte le scuderie hanno violato il regolamento in occasione della finale del campionato mondiale sul circuito di Yas Marina.

Ecco cosa è successo: I funzionari della FIA hanno riconosciuto che forse tutti i team avevano violato il regolamento sull'uso delle protezioni per gli occhi. Più precisamente, gli occhiali non venivano indossati e le visiere dei caschi erano ripiegate.

Anche durante la gara, questa situazione è stata criticata durante i pit stop da Mercedes, Alpine, Red Bull Racing, Williams e Alfa Romeo.

Per semplicità, la FIA ha convocato tutti i rappresentanti delle scuderie, dato che di solito il team manager si rivolge alla polizia di gara in questi casi.

I commissari di gara sono giunti alla conclusione: "Poiché non è possibile dimostrare una violazione delle regole in tutti i casi, ci asterremo dall'imporre sanzioni. Tuttavia, vorremmo sottolineare che tutte le scuderie sono tenute a garantire che i loro dipendenti indossino sempre le protezioni oculari prescritte".



Le condizioni di illuminazione della gara di Abu Dhabi del Campionato del Mondo sono uniche: la gara si svolge dal giorno alla notte e la partenza avviene solitamente poco prima del tramonto. Questo può portare alcuni membri del team a indossare visiere colorate per il casco, perché il sole è ancora accecante, ma la visibilità non è buona man mano che la gara procede. Per questo motivo, alcuni specialisti si limitano ad aprire le visiere. Tuttavia, questo non è conforme ai regolamenti.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12