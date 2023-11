Agitação da FIA na final de Abu Dhabi: 10 equipas advertidas

Após o Grande Prémio de Abu Dhabi, os representantes das dez equipas de Fórmula 1 tiveram de comparecer perante os Comissários Desportivos. Os comissários de pista foram informados de que todas as equipas de corrida tinham violado os regulamentos na final do Campeonato do Mundo no Circuito de Yas Marina.

O que aconteceu foi o seguinte: Os responsáveis da FIA reconheceram que, possivelmente, todas as equipas estavam a violar os regulamentos relativos ao uso de proteção ocular. Mais precisamente, os óculos de proteção não estavam a ser usados e as viseiras dos capacetes estavam dobradas para cima.

Mesmo durante a corrida, esta situação foi criticada durante as paragens nas boxes pela Mercedes, Alpine, Red Bull Racing, Williams e Alfa Romeo.

Por uma questão de simplicidade, a FIA convocou todos os representantes das equipas, uma vez que o chefe de equipa se dirige normalmente à polícia de corrida nestes casos.

Os comissários da corrida chegaram à seguinte conclusão: "Uma vez que não é possível provar uma infração às regras em todos os casos, vamos abster-nos de aplicar sanções. No entanto, gostaríamos de salientar que todas as equipas de corrida são obrigadas a garantir que os seus empregados usam sempre a proteção ocular prescrita."



As condições de iluminação na ronda de Abu Dhabi do Campeonato do Mundo são únicas: a corrida decorre de dia para a noite e a partida é normalmente dada pouco antes do pôr do sol. Isto pode levar a que alguns membros da equipa usem viseiras de capacete escurecidas - porque o sol ainda está a cegar - mas a visibilidade não é boa à medida que a corrida avança. Por esta razão, alguns especialistas limitam-se a abrir as viseiras. No entanto, isto não está em conformidade com os regulamentos.





