Helmut Marko: "Verstappen es mejor en todas las áreas

Esto no había ocurrido nunca en 73 años de Campeonato del Mundo de Fórmula 1: 22 carreras, 21 victorias para un solo equipo. Red Bull Racing ha pulverizado numerosos récords con Max Verstappen, y el asesor de automovilismo de Red Bull, el Dr. Helmut Marko, echa la vista atrás a los últimos nueve meses con mucho orgullo, pero también con humildad.

El austriaco de 80 años afirma: "El tremendo éxito de esta temporada es algo que nunca esperamos ni soñamos. Esta temporada ha superado todo lo que habíamos conseguido hasta ahora. Es una pena -se cumple un año de la muerte de Dietrich Mateschitz- que no pudiera vivir para ver este triunfo y este increíble rendimiento."

Max Verstappen dominó la temporada como ningún piloto lo había hecho antes: 22 carreras, 21 podios, 19 victorias. Helmut Marko, ganador de Le Mans, continúa: "Max ha mejorado en todas las áreas. La piedra angular de su éxito es su absoluta voluntad de ganar, puede ir al límite en cualquier situación. Lo hace con aplomo y facilidad. Ha dado un paso decisivo en la gestión de los neumáticos. Puede conducir al límite sin forzar demasiado los neumáticos. Lee literalmente hasta dónde puede llegar. Aún no hemos visto a Max en su mejor momento".

¿Dónde puede Verstappen ser aún más fuerte? Marko de Graz dice: "De vez en cuando se impacienta un poco cuando el coche no está exactamente a su gusto. En carrera, conduce con confianza y ya no lucha cuando no es necesario. Se vuelve aún más rápido y cuida más el material. Eso le da otra ventaja. Nunca lo habría creído posible, así que no veo límites para llegar arriba".



Pero Verstappen también estaría perdido sin un buen coche. Marko alaba el trabajo de Red Bull Racing y Honda: "Gracias a todos los empleados en Inglaterra, pero también a Honda, que ha creado un motor increíblemente competitivo y estable. Un equipo sólo funciona cuando todos trabajan con pasión y dedicación. Eso es lo que caracteriza a nuestro equipo".





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12