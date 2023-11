Helmut Marko : "Verstappen est meilleur dans tous les domaines

En 73 ans de championnat du monde de Formule 1, cela ne s'était encore jamais produit : 22 courses de championnat du monde, 21 victoires d'une écurie. Red Bull Racing a pulvérisé de nombreux records avec Max Verstappen, et le conseiller Red Bull Motorsport, le Dr Helmut Marko, revient sur les neuf derniers mois avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité.

L'Autrichien de 80 ans déclare : "L'énorme succès de cette saison est quelque chose que nous n'avions jamais espéré ou rêvé. Cette saison a surpassé tout ce que nous avions réalisé jusqu'à présent. C'est dommage - c'est un an après le décès de Dietrich Mateschitz - qu'il n'ait pas pu assister à ce triomphe et à cette incroyable performance".

Max Verstappen a dominé la saison comme aucun autre pilote ne l'avait fait auparavant : 22 courses, 21 podiums, 19 victoires. Le vainqueur du Mans Helmut Marko poursuit : "Max s'est amélioré dans tous les domaines. La pierre angulaire de son succès est sa volonté absolue de gagner, il peut aller à la limite dans n'importe quelle situation. Il le fait avec souveraineté et aisance. Il a fait un pas décisif dans la gestion des pneus. Il peut rouler à la limite sans surcharger les pneus. Il lit littéralement jusqu'où il peut aller. Nous n'avons pas encore vu Max au zénith".

Où Verstappen peut-il encore se renforcer ? Marko, originaire de Graz, explique : "De temps en temps, il s'impatiente un peu quand la voiture n'est pas tout de suite à sa convenance. En course, il conduit de manière souveraine, ne se bat plus si ce n'est pas nécessaire. Il devient encore plus rapide et ménage davantage le matériel. Cela lui donne à nouveau un avantage. Je n'aurais jamais cru cela possible, c'est pourquoi je ne vois pas de limites vers le haut".



Mais Verstappen serait lui aussi perdu sans une bonne voiture. Marko loue le travail de Red Bull Racing et de Honda : "Il faut remercier tous les collaborateurs en Angleterre, mais aussi Honda, qui a créé un moteur incroyablement compétitif et stable. Cela ne fonctionne qu'au sein de l'association, lorsque tout le monde travaille avec une passion et un dévouement total. C'est ce qui caractérise notre équipe".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12