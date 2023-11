Helmut Marko: Verstappen migliore in tutti i settori

Non era mai successo prima in 73 anni di Campionato del Mondo di Formula 1: 22 gare, 21 vittorie per una sola squadra. La Red Bull Racing ha polverizzato numerosi record con Max Verstappen e il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull Motorsport, guarda agli ultimi nove mesi con grande orgoglio, ma anche con umiltà.

L'ottantenne austriaco afferma: "L'enorme successo di questa stagione è qualcosa che non abbiamo mai sperato o sognato. Questa stagione ha superato tutto ciò che abbiamo ottenuto finora. È un peccato, a un anno dalla morte di Dietrich Mateschitz, che non abbia potuto vivere per vedere questo trionfo e questa incredibile performance".

Max Verstappen ha dominato la stagione come nessun altro pilota prima d'ora: 22 gare, 21 podi, 19 vittorie. Il vincitore di Le Mans, Helmut Marko, continua: "Max è migliorato in tutte le aree. La pietra angolare del suo successo è la sua assoluta volontà di vincere, può andare al limite in ogni situazione. E lo fa con disinvoltura e disinvoltura. Ha fatto un passo decisivo nella gestione degli pneumatici. Riesce a guidare al limite senza sforzare eccessivamente gli pneumatici. Legge letteralmente fino a che punto può spingersi. Non abbiamo ancora visto Max al suo apice".

Dove può diventare ancora più forte Verstappen? Marko da Graz dice: "Ogni tanto diventa un po' impaziente quando la macchina non è esattamente di suo gradimento. In gara, guida con sicurezza e non lotta più quando non è necessario. Diventa ancora più veloce e si prende più cura del materiale. Questo gli dà un ulteriore vantaggio. Non l'avrei mai ritenuto possibile, quindi non vedo limiti al top".



Ma Verstappen sarebbe in perdita anche senza una buona macchina. Il dottor Marko elogia il lavoro della Red Bull Racing e della Honda: "I ringraziamenti vanno a tutti i dipendenti in Inghilterra, ma anche alla Honda, che ha creato un motore incredibilmente competitivo e stabile. Una squadra funziona solo quando tutti lavorano con passione e dedizione. Questo è ciò che caratterizza il nostro team".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12