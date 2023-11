Helmut Marko: Verstappen é melhor em todos os domínios

Isto nunca aconteceu antes em 73 anos de Campeonato do Mundo de Fórmula 1: 22 corridas, 21 vitórias para uma equipa. A Red Bull Racing pulverizou inúmeros recordes com Max Verstappen, e o consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, olha para os últimos nove meses com muito orgulho, mas também com humildade.

O austríaco de 80 anos afirma: "O enorme sucesso desta época é algo que nunca esperámos ou sonhámos. Esta época superou tudo o que alcançámos até agora. É uma pena - um ano após a morte de Dietrich Mateschitz - que ele não tenha podido viver para ver este triunfo e este desempenho incrível."

Max Verstappen dominou a temporada como nenhum piloto antes: 22 corridas, 21 subidas ao pódio, 19 vitórias. O vencedor de Le Mans, Helmut Marko, continua: "Max melhorou em todas as áreas. A pedra angular do seu sucesso é a sua vontade absoluta de vencer, ele consegue ir ao limite em todas as situações. Fá-lo com desenvoltura e facilidade. Deu um passo decisivo na gestão dos pneus. Consegue conduzir no limite sem sobrecarregar os pneus. Ele lê literalmente até onde pode ir. Ainda não vimos o Max no seu auge".

Onde é que Verstappen pode ficar ainda mais forte? Marko, de Graz, diz: "De vez em quando, ele fica um pouco impaciente se o carro não segue seu caminho imediatamente. Na corrida, ele conduz com confiança e já não luta quando não é necessário. Torna-se ainda mais rápido e tem mais cuidado com o material. Isso dá-lhe outra vantagem. Nunca pensei que fosse possível, por isso não vejo limites para o topo".



Mas Verstappen também estaria em desvantagem sem um bom carro. O Dr. Marko elogia o trabalho da Red Bull Racing e da Honda: "Agradeço a todos os funcionários em Inglaterra, mas também à Honda, que criou um motor incrivelmente competitivo e estável. Uma equipa só funciona quando todos trabalham com paixão e dedicação. É isso que caracteriza a nossa equipa".





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12