Lewis Hamilton à Fernando Alonso : c'était voulu !

Dans la phase finale de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Fernando Alonso se sont - une fois de plus - affrontés. L'Anglais a accusé l'Espagnol de l'avoir fait exprès lors d'une manœuvre.

Lewis Hamilton s'est exprimé avec colère à la radio lors du GP d'Abu Dhabi. "Le septuple champion du monde s'est plaint de la manœuvre de son rival de longue date, Fernando Alonso.

En anglais, les pilotes de course appellent cela un "brake test" - lever délibérément le pied de l'accélérateur ou même freiner pour attirer le pilote qui se trouve derrière eux dans un piège. Une telle action n'est pas seulement interdite, elle peut aussi rapidement se transformer en but contre son propre camp : En cas de collision, la voiture de tête peut être tout aussi endommagée que celle du poursuivant.

On a en tout cas remarqué qu'Alonso, sortant des stands après un changement de pneus, regardait à droite, puis laissait sa voiture de course Aston Martin se déplacer vers la droite et ralentissait nettement avant le virage 5.

Après la course, Hamilton n'a pas voulu jeter de l'essence sur le feu à propos de ses déclarations à la radio. Il s'est contenté de dire : "Nous sommes à 300 ou 400 mètres du virage et nous roulons à 280 km/h. Et tout à coup, il ralentit de manière aussi drastique".

Mais l'action d'Alonso pourrait avoir une toute autre raison. A cet endroit se trouve la "DRS detection line", un point de mesure qui indique quelle voiture se trouve où pour pouvoir ouvrir l'aileron arrière pour attaquer dans la ligne droite suivante.



Alonso s'est déplacé vers la droite, voulant sans doute laisser passer Hamilton sur sa gauche pour pouvoir ensuite profiter lui-même de l'aileron aplati sur la ligne droite - au lieu d'être attaqué lui-même.



Les historiens de la course le savent : Alonso avait déjà effectué une telle manœuvre contre Hamilton il y a dix ans au Canada - il s'était alors laissé distancer par la Mercedes de Hamilton à Montréal, à l'époque au volant d'une Ferrari, pour pouvoir ensuite attaquer lui-même.



Alonso, 32 fois vainqueur de GP, dans la nuit d'Abu Dhabi : "Dans les deux cas, j'ai terminé devant Lewis, donc je suppose que c'est bon".



Lorsqu'on lui demande ce qu'il a à dire sur les accusations de Lewis Hamilton, l'Asturien répond : "Pas du tout. Il est clair que Lewis est très intelligent et qu'il comprend le sport de bout en bout. Il a beaucoup d'expérience. Mais moi, j'en ai encore plus".



Les commissaires de course n'ont pas reconnu la nécessité d'une enquête.



Fernando Alonso a terminé septième et Lewis Hamilton neuvième lors de la finale du championnat du monde.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12