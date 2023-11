Lewis Hamilton a Fernando Alonso: l'ha fatto apposta!

Lewis Hamilton ha parlato con rabbia alla radio durante il GP di Abu Dhabi. "Mi ha deluso!", ha detto il sette volte campione del mondo a proposito di una manovra del suo rivale di sempre Fernando Alonso.

In inglese, i piloti da corsa chiamano questa manovra "brake test" (prova di frenata), ovvero togliere deliberatamente l'acceleratore o addirittura frenare per intrappolare il pilota dietro. Un'azione del genere non solo è vietata, ma può anche diventare rapidamente un autogol: In caso di collisione, l'auto che precede può subire gli stessi danni dell'auto che insegue.

In ogni caso, si è notato che Alonso, uscendo dai box dopo il cambio gomme, ha guardato a destra, poi si è fatto portare a destra la sua Aston Martin da corsa e ha rallentato notevolmente prima della curva 5.

Hamilton non ha voluto gettare benzina sul fuoco dopo la gara sui suoi commenti alla radio. Tutto quello che ha avuto da dire sull'incidente è stato: "Beh, eravamo a 300 o 400 metri prima della curva e stavamo andando a 280 miglia all'ora. E all'improvviso lui rallenta drasticamente".

Ma il motivo dell'azione di Alonso potrebbe essere completamente diverso. In quel punto si trova la cosiddetta "linea di rilevamento del DRS", un punto di misurazione che specifica quale vettura si trova al posto giusto per poter aprire l'ala posteriore per attaccare sul rettilineo successivo.



Alonso si è spostato a destra e probabilmente voleva far passare Hamilton a sinistra, in modo da poter godere lui stesso dell'ala piatta sul rettilineo, invece di essere attaccato.



Gli storici della gara lo sanno: Alonso aveva già eseguito una manovra del genere contro Hamilton dieci anni fa in Canada - all'epoca, a bordo di una Ferrari, era anche passato dietro la Mercedes di Hamilton a Montreal per poter poi attaccare lui stesso.



Il 32 volte vincitore del GP Alonso nella notte di Abu Dhabi: "Ho finito davanti a Lewis in entrambe le occasioni, quindi credo che vada bene così".



Quando gli è stato chiesto cosa avesse da dire sulle accuse di Lewis Hamilton, l'asturiano ha detto: "Niente. È chiaro che Lewis è molto intelligente e capisce questo sport fino in fondo. Ha molta esperienza. Ma io ne ho ancora di più".



I commissari di gara non hanno ravvisato alcun motivo di indagine.



Fernando Alonso si è classificato settimo nella finale del campionato mondiale, Lewis Hamilton nono.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12