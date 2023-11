Lewis Hamilton para Fernando Alonso: Foi de propósito!

Lewis Hamilton e Fernando Alonso voltaram a chocar-se na fase final do campeonato do mundo em Abu Dhabi. O inglês acusou o espanhol de intenção deliberada durante uma manobra.

Lewis Hamilton falou com raiva no rádio durante o GP de Abu Dhabi. "Ele deixou-me ficar mal!", disse o sete vezes campeão do mundo sobre uma manobra do seu rival de longa data Fernando Alonso.

Em inglês, os pilotos de corrida chamam a isto um "brake test" - sair deliberadamente do acelerador ou mesmo travar para apanhar o piloto que vem atrás. Esta ação não só é proibida, como também pode tornar-se rapidamente num golo contra: Se houver uma colisão, o carro da frente pode ser danificado da mesma forma que o carro que está a perseguir.

Em todo o caso, foi notório que Alonso, ao sair das boxes depois de uma troca de pneus, olhou para a direita, depois o seu Aston Martin foi levado para a direita e abrandou significativamente antes da curva 5.

Hamilton não quis deitar lenha na fogueira após a corrida sobre os seus comentários no rádio. Tudo o que ele tinha a dizer sobre o incidente foi: "Bem, estamos a 300 ou 400 metros antes da curva e estamos a 280 mph. E de repente ele abranda drasticamente".

Mas pode ter havido uma razão completamente diferente para a ação de Alonso. Nesse ponto está a chamada "linha de deteção do DRS", um ponto de medição que especifica qual carro está onde para poder abrir a asa traseira para atacar na reta seguinte.



Alonso moveu-se para a direita e provavelmente quis deixar Hamilton passar pela esquerda para que ele próprio pudesse desfrutar da asa plana na reta - em vez de ser ele próprio atacado.



Os historiadores da corrida sabem: Alonso já tinha efectuado uma manobra deste tipo contra Hamilton há dez anos no Canadá - nessa altura, num Ferrari, ele também se colocou atrás do Mercedes de Hamilton em Montreal para poder atacar ele próprio.



O 32 vezes vencedor do GP Alonso na noite de Abu Dhabi: "Eu terminei à frente de Lewis em ambas as ocasiões, então acho que está tudo bem".



Quando lhe perguntaram o que tinha a dizer sobre a acusação de Lewis Hamilton, o asturiano disse: "Nada. É evidente que o Lewis é muito inteligente e compreende o desporto até ao fim. Ele tem muita experiência. Mas eu tenho ainda mais".



Os comissários da corrida não reconheceram qualquer razão para uma investigação.



Fernando Alonso terminou em sétimo na final do campeonato do mundo, Lewis Hamilton em nono.





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12