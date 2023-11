Jos Verstappen: "Max quiere su tranquilidad ahora"

La temporada no podría haber terminado mejor para Max Verstappen y Red Bull Racing: 54ª victoria en un GP para Max, su 19ª en esta fabulosa temporada 2023, en la que Red Bull Racing sólo ha tenido que admitir la derrota una vez en 22 Grandes Premios, es decir, Carlos Sainz ganó con Ferrari en Singapur.

Jos Verstappen acompañó a su hijo a Abu Dhabi. Jos, de 51 años, que compitió él mismo en 107 carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, desde Brasil 1994 hasta Japón 2003, echa la vista atrás a la temporada 2023: "Este año ya es muy fuerte. Max ha estado al cien por cien en todas las carreras y no se ha dejado vencer por los contratiempos. Como en el circuito de Yas Marina el sábado: el manejo del coche fue difícil en la tercera sesión de entrenamientos, pero fue perfecto en la calificación. Ese es el punto fuerte de Max, pero también el de sus ingenieros de carrera. Entienden lo que necesita y eso es genial".

Después de 22 Grandes Premios y 6 sprints, incluso el tricampeón Verstappen puede respirar hondo. Jos Verstappen comenta a sus compañeros de Sky: "Para Max, el invierno significa que come y bebe lo que quiere y que puede desconectar de la Fórmula 1. Es importante para recargar las pilas. Ahora quiere tener un poco de paz y tranquilidad y no hablar de Fórmula 1". Los entrenamientos volverán a intensificarse a mediados de enero".



Jos Verstappen no percibe cansancio general en la Fórmula 1: "Max no está cansado, desde luego. Pero está contento de que esta temporada haya terminado. No ha sido fácil, y muchos en el equipo están un poco enfermos debido al estrés y las tensiones, especialmente recientemente con cinco carreras en seis semanas en tres continentes."



En cuanto a la temporada 2024, Jos afirma: "De todas formas, 24 carreras son demasiado para mí. No sé cuándo será demasiado para Max. Pero seguro que cumplirá su contrato".



Su contrato con Red Bull Racing se extiende hasta finales de 2028.





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12