Jos Verstappen : "Max veut être tranquille maintenant".

La saison de Max Verstappen et de Red Bull Racing n'aurait pas pu mieux se terminer : 54e victoire en GP pour Max, sa 19e dans cette fabuleuse saison 2023, au cours de laquelle Red Bull Racing n'a dû s'avouer vaincu qu'une seule fois en 22 Grands Prix - c'est-à-dire la victoire de Carlos Sainz avec Ferrari à Singapour.

Jos Verstappen a accompagné son fils à Abu Dhabi. Jos, 51 ans, qui a lui-même pris le départ de 107 courses de championnat du monde de Formule 1 du Brésil 1994 au Japon 2003, se projette ainsi dans la saison 2023 : "Cette année est déjà très forte. Dans chaque course, Max était présent à 100 pour cent et ne s'est pas laissé déstabiliser par les revers. Comme par exemple sur le circuit de Yas Marina samedi - lors de la troisième séance d'entraînement, le maniement de la voiture était difficile, mais lors des qualifications, tout s'est parfaitement déroulé. C'est la force de Max, mais aussi de ses ingénieurs de course. Ils comprennent ce dont il a besoin et c'est super".

Après 22 Grands Prix et 6 sprints, même le triple champion Verstappen peut maintenant respirer profondément. Jos Verstappen déclare chez nos collègues de Sky : "Pour Max, l'hiver signifie qu'il mange et boit ce qu'il veut et qu'il peut se déconnecter de la Formule 1. C'est important pour recharger ses batteries. Il veut maintenant être tranquille et ne pas parler de la Formule 1. Mi-janvier, il reprendra l'entraînement de manière intensive".



Jos Verstappen ne ressent guère de fatigue générale en Formule 1 : "Max n'est certainement pas fatigué. Mais il est déjà content que cette saison soit terminée. Cela n'a pas été facile, beaucoup de gens dans l'équipe sont un peu malades à cause de la fatigue, surtout récemment avec cinq courses en six semaines sur trois continents".



En ce qui concerne la saison 2024, Jos déclare : "24 courses, c'est de toute façon trop pour moi. Je ne sais pas quand cela deviendra trop pour Max. Mais en tout cas, il remplit son contrat".



Celui-ci s'étend jusqu'à fin 2028 avec Red Bull Racing.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12