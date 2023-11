Jos Verstappen: "Max vuole la sua pace e la sua tranquillità adesso"

La stagione non poteva concludersi meglio per Max Verstappen e per la Red Bull Racing: 54° vittoria in un GP per Max, la 19° in questa favolosa stagione 2023, in cui la Red Bull Racing ha dovuto ammettere la sconfitta solo una volta in 22 Gran Premi, ovvero con la vittoria di Carlos Sainz con la Ferrari a Singapore.

Jos Verstappen ha accompagnato il figlio ad Abu Dhabi. Il 51enne Jos, che ha partecipato in prima persona a 107 gare del Campionato del Mondo di Formula 1, dal Brasile 1994 al Giappone 2003, guarda alla stagione 2023: "Quest'anno è già molto forte. Max è stato al 100 per cento in ogni gara e non si è lasciato abbattere dai contrattempi. Come al Circuito di Yas Marina sabato: la gestione della vettura è stata difficile nella terza sessione di prove, ma è andata perfettamente in qualifica. Questa è la forza di Max, ma anche dei suoi ingegneri di gara. Capiscono ciò di cui ha bisogno e questo è fantastico".

Dopo 22 Gran Premi e 6 sprint, anche il tre volte campione Verstappen può fare un respiro profondo. Jos Verstappen dice ai suoi colleghi di Sky: "Per Max, l'inverno significa che mangia e beve quello che vuole e che può staccare dalla Formula 1. È importante per ricaricare le batterie. È importante per ricaricare le batterie. Vuole avere un po' di pace e tranquillità ora e non parlare di Formula 1". Gli allenamenti si intensificheranno di nuovo a metà gennaio".



Jos Verstappen non avverte una stanchezza generale da Formula 1: "Max non è certamente stanco. Ma è felice che questa stagione sia finita. Non è stato facile, e molti nel team sono un po' malati a causa dello stress e delle tensioni, soprattutto di recente con cinque gare in sei settimane in tre continenti".



Per quanto riguarda la stagione 2024, Jos dice: "24 gare sono comunque troppe per me. Non so quando saranno troppe per Max. Ma sicuramente rispetterà il suo contratto".



Il suo contratto con la Red Bull Racing dura fino alla fine del 2028.





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12