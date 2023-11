Jos Verstappen: "Max quer paz e sossego agora"

A época não podia ter terminado melhor para Max Verstappen e para a Red Bull Racing: 54ª vitória em GP para Max, a sua 19ª nesta fabulosa época de 2023, em que a Red Bull Racing só teve de admitir a derrota uma vez em 22 Grandes Prémios - ou seja, Carlos Sainz venceu com a Ferrari em Singapura.

Jos Verstappen acompanhou o seu filho a Abu Dhabi. Jos, de 51 anos, que disputou 107 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, do Brasil 1994 ao Japão 2003, faz uma retrospetiva da época de 2023: "Este ano já é muito forte. O Max esteve a 100 por cento em todas as corridas e não deixou que os contratempos o deitassem abaixo. Como no Circuito Yas Marina no sábado - o comportamento do carro foi difícil na terceira sessão de treinos, mas correu na perfeição na qualificação. Essa é a força do Max, mas também a dos seus engenheiros de corrida. Eles compreendem o que ele precisa e isso é ótimo".

Após 22 Grandes Prémios e 6 sprints, até o tricampeão Verstappen pode agora respirar fundo. Jos Verstappen diz aos seus colegas da Sky: "Para o Max, o inverno significa que ele come e bebe o que quer e que pode desligar-se da Fórmula 1. Isso é importante para recarregar as baterias. Ele quer ter alguma paz e sossego agora e não falar sobre a Fórmula 1. Os treinos voltarão a ser intensificados em meados de janeiro".



Jos Verstappen não sente nenhum cansaço geral da Fórmula 1: "Max certamente não está cansado. Mas está contente por esta época ter terminado. Não tem sido fácil e muitos na equipa estão um pouco doentes devido ao stress e às tensões, especialmente nos últimos tempos, com cinco corridas em seis semanas em três continentes".



Relativamente à época de 2024, Jos afirma: "24 corridas são demasiado para mim. Não sei quando é que será demasiado para o Max. Mas ele vai certamente cumprir o seu contrato".



O seu contrato com a Red Bull Racing vai até ao final de 2028.





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12