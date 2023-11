Fórmula 1 2023: Qué destaca y qué le viene a la mente al echar la vista atrás

La 74ª temporada de Fórmula 1 ya es historia. Se caracterizó por récords y dominio como pocas veces antes. El himno nacional austriaco sonó 21 veces en 22 carreras para el "Constructor Ganador" Red Bull Racing, lo que significa un porcentaje de éxito de más del 95%, incluso más que los 15/16 de McLaren en 1988 (con seis carreras menos). El triplete de títulos de Max Verstappen estaba más o menos cantado en el ecuador de la temporada. He aquí un repaso personal sin ninguna pretensión de exhaustividad.

El estado de ánimo del maximalista

Bueno, en general muy bien, lo que no es casualidad dados sus éxitos. El señor Verstappen también podría estar malhumorado, véase Singapur y Las Vegas en la previa. Y no debería cantar. Su versión de "Viva Las Vegas" en la vuelta de salida en Nevada fue apropiada, pero sonó terrible. Probablemente por la mala calidad de la radio. Pero aún así: por suerte Max se convirtió en piloto de carreras y no en cantante. Nunca habría podido ganar 40 millones al año como copia de Elvis.

La frustración de los decepcionados

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, considerados aspirantes al título desde hace años, siguen sin ganar en 2023. El último podio de Hamilton fue en Jeddah en otoño de 2021 y el de Leclerc fue en el Red Bull Ring en julio de 2022. Lo siguiente se aplica a ambos: 2024 sólo puede mejorar. Si el coche respectivo mejora y el equipo puede evitar pasos en falso. Preferiblemente ambas cosas.



El hombre de la montaña rusa

Sergio "Checo" Pérez. Aclamado, descartado, clasificado, clasificado, penalizado, defectuoso, brillante. Y al final, segundo en el campeonato del mundo por primera vez. ¿Quién habría durado esta temporada en su lugar?



Estrellas en ascenso y en declive

La de Oscar Piastri ha ascendido. Liam Lawson ha brillado brevemente, pero sigue en la fila 2 del firmamento de Red Bull. ¿Quemado? Bueno, Lance Stroll nunca brilló realmente. El de Fernando Alonso brilló de nuevo. Alex Albon y Nico Hülkenberg también brillaron, si bien el alemán sólo se preocupó de la clasificación y no de las carreras (no es culpa suya). ¿La nueva superestrella? Günther Steiner. Un tirolés del sur con modales extravagantes, acento propio y mucha emoción, es un animador de pura sangre, y no sólo para el mercado americano.



Un gruñón vienés

Toto Wolff siempre fue -quizás con la excepción de Abu Dhabi 2021 y poco después- el jefe de equipo modelo. Siempre amable, accesible, divertido, analítico, en resumen: un interlocutor ideal, incluso para los periodistas. La imagen ha cambiado un poco este año. Críticas feroces a sus propios empleados ("Este coche no merece ganar"), disculpas, especialmente a la superestrella Lewis, sobre la manejabilidad del modelo W14 E Performance y luego la erupción contra un periodista en la rueda de prensa de Las Vegas. Tras los años de mimos de 2014 a 2020, Toto tiene que asumir una nueva situación, que hasta ahora no ha conseguido del todo.



El antijubilado

Helmut Marko, normalmente un punto de contacto para los medios de comunicación cuando se trata de Red Bull (Racing), no quiso dar una valoración, perspectiva o revisión en su 80 cumpleaños. Marko entrará en su 16º año tras alcanzar la edad de jubilación austriaca en 2024. Cuando le pregunté en 2012, tras el tercer título de Vettel, cuándo se imaginaba retirándose, el doctor dijo: "Bueno, los contratos de Vettel y Horner expiran a finales de 2014. Ese sería un buen momento". Aprendemos que las cosas suelen salir de forma diferente a lo que muchos piensan.



El verdadero jubilado

Franz Tost se jubila tras 18 años al frente de Toro Rosso/AlphaTauri. El tirolés, descrito por empleados y amigos como un caballo de batalla que enciende las luces de Faenza por la mañana y las apaga por la noche, me dijo en una conversación hace un año que quería seguir trabajando más tiempo, que había mucho que hacer. Ahora tiene más tiempo libre.



En semiretiro

Nuestro embajador de Pensi es Josef Leberer. Después de 35 años en el ajetreo de la Fórmula 1, es obvio que a los 64 años, como trabajador manual, es decir, fisio y masajista, se merece un poco de paz y tranquilidad. La decisión de Sauber de nombrarle embajador es una transición bien merecida para este salzburgués universalmente popular.



El dilema de la FIA

Cuando los distintos comités de la Fórmula 1, desde el Grupo de Asesoramiento Técnico hasta la Comisión de Fórmula 1 y el Consejo Mundial de la FIA, se reúnen y proponen constantemente nuevas normas y reglamentos, las cosas pueden volverse rápidamente un poco confusas. Los perjudicados son los comisarios de carrera independientes nombrados por la FIA, que se ven penalizados por tener que aplicar las normas y reglamentos redactados por otros. Esto puede llevar al ridículo ante un público de millones de espectadores - véase la "mala palabra del año", límites de pista. Y puede llevar a injusticias sin fondo, como la sanción a Carlos Sainz tras el accidente de la tapa de alcantarilla en Las Vegas. Debería corregirse el hecho de que el reglamento no contemple la fuerza mayor para un incidente de este tipo.



¿Deporte o negocio?

La ilusión de que la Fórmula 1 es deporte y tecnología y nada más se ha roto como muy tarde este año. La máxima es un espectáculo apto para la televisión y el streaming, y el éxito de la Fórmula 1 en las ya tres carreras de Estados Unidos sugiere que es necesario, al menos allí. Nadie se rebelará contra ella mientras puedan ganar dinero ellos mismos. Aunque los últimos empleados ya estén agotados física y mentalmente antes de que acabe la temporada. La expansión despiadada del calendario también encaja con esto. No se tienen en cuenta las condiciones climáticas (palabra clave Qatar 2023) ni una programación inteligente.



El momento de la retirada

¿Y ahora la retirada de la Fórmula 1? Hay esperanza para los aficionados a la Fórmula 1 que la sufren: Sólo hay 97 días desde la final del Campeonato del Mundo de 2023 en Abu Dhabi hasta el inicio del Campeonato del Mundo en Bahréin. El espectáculo debe continuar.