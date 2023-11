La Formule 1 en 2023 : Ce qui saute aux yeux et aux oreilles lors de la rétrospective

La 74e saison de Formule 1 appartient à l'histoire. Elle a été marquée par des records et une domination comme rarement auparavant. L'hymne national autrichien a été joué 21 fois en 22 courses pour le "constructeur gagnant" Red Bull Racing, ce qui représente un taux de réussite de plus de 95 pour cent, plus encore que celui de McLaren en 15/16 en 1988 (avec six courses de moins). Le triomphe de Max Verstappen était de facto plus ou moins acquis à la mi-saison. Voici une rétrospective personnelle sans prétention à l'exhaustivité.

L'humeur du maximaliste

Eh bien, la plupart du temps très bonne, ce qui n'est pas un hasard au vu des succès. Monsieur Verstappen pouvait aussi être grincheux, voir Singapour et Las Vegas en amont. Et il ne devrait pas chanter. Sa reprise de "Viva Las Vegas" lors de la sortie de piste dans le Nevada était certes appropriée, mais elle sonnait terriblement mal. Probablement une mauvaise qualité à la radio. Mais tout de même : heureusement que Max est devenu pilote de course et non chanteur. Il n'aurait jamais pu gagner 40 millions par an en tant que copie d'Elvis.

La frustration des déçus

Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont considérés depuis des années comme des prétendants au titre et n'ont pas remporté de victoire en 2023. Le dernier podium de Hamilton se situe à Djeddah à l'automne 2021, celui de Leclerc au Red Bull Ring en juillet 2022. Pour les deux, 2024 ne peut que s'améliorer. Si la voiture s'améliore et si l'équipe parvient à éviter les faux pas. De préférence les deux.



L'homme des montagnes russes

Sergio "Checo" Pérez. Acclamé, amorti, éliminé, classé, puni, fautif, brillant. Et à la fin, deuxième du championnat du monde pour la première fois. Qui aurait tenu cette saison à sa place ?



Des étoiles qui se lèvent et d'autres qui s'éteignent

Celle d'Oscar Piastri s'est levée. Celle de Liam Lawson a certainement brillé brièvement, mais elle reste en deuxième position au firmament de Red Bull. Disparue ? Eh bien, Lance Stroll n'a jamais brillé. Celle de Fernando Alonso a retrouvé sa luminosité. Alex Albon et Nico Hülkenberg brillent également, s'il ne s'agissait pour l'Allemand que de qualifications et non de courses (ce n'est pas sa faute). La nouvelle superstar ? Günther Steiner. Un Tyrolien du Sud à l'allure de voyou, avec un accent bien à lui et beaucoup d'émotions, c'est un animateur pur sang, et pas seulement pour le marché américain.



Un grincheux viennois

Toto Wolff a toujours été - peut-être à l'exception d'Abu Dhabi 2021 et peu après - le chef d'équipe modèle. Toujours aimable, abordable, drôle, analytique, bref, un interlocuteur idéal, y compris pour les journalistes. L'image a quelque peu changé cette année. Des critiques virulentes à l'encontre de ses propres collaborateurs ("Cette voiture ne méritait pas de gagner"), des excuses, surtout à la superstar Lewis, à propos de la tenue de route du modèle W14 E Performance, puis l'éruption contre un journaliste lors de la séance de presse de Vegas. Après les années gâtées de 2014 à 2020, Toto doit faire face à une nouvelle situation, ce qu'il n'a pas encore tout à fait réussi à faire.



L'anti-pensionnaire

Helmut Marko, d'habitude tout à fait un interlocuteur pour les médias en ce qui concerne Red Bull (Racing), n'a pas voulu donner d'évaluation, de perspective ou de rétrospective à l'occasion de son 80e anniversaire. Marko entrera en 2024 dans sa 16e année après avoir atteint l'âge de la retraite autrichienne. Lorsque je lui ai demandé en 2012, après le troisième titre de Vettel, quand il pourrait envisager d'arrêter, le docteur a répondu : "Eh bien, fin 2014, les contrats de Vettel et de Horner expirent. Ce serait un moment". Nous apprenons que les choses se passent généralement autrement que ce que beaucoup pensent.



Le vrai retraité

Après 18 ans à la tête de Toro Rosso/AlphaTauri, Franz Tost prend sa retraite. Le Tyrolien, décrit par ses employés et ses amis comme un bourreau de travail qui allume la lumière à Faenza le matin et l'éteint le soir, me disait il y a encore un an, lors d'un entretien, qu'il voulait continuer à travailler plus longtemps, qu'il y avait beaucoup à faire. Il a désormais plus de temps libre.



En semi-retraite

Notre ambassadeur Pensi est Josef Leberer. Il est évident qu'à 64 ans, un travailleur manuel, c'est-à-dire un physiothérapeute et un masseur, après 35 ans dans l'agitation de la Formule 1, mérite un peu de calme. Le fait que Sauber en fasse son ambassadeur est une transition bien méritée pour ce Salzbourgeois apprécié de tous.



Le dilemme de la FIA

Lorsque les différents organes de la Formule 1, du Groupe consultatif technique au Conseil mondial de la FIA en passant par la Commission de Formule 1, se réunissent et concoctent sans cesse de nouvelles règles et dispositions, la situation peut vite devenir un peu confuse. Ceux qui en pâtissent sont les commissaires de course indépendants nommés par la FIA, qui sont malmenés parce qu'ils doivent appliquer le règlement que d'autres ont justement élaboré. Cela peut conduire au ridicule devant des millions de spectateurs - voir le mot de l'année, limites de piste. Et cela peut conduire à une injustice sans fond, comme le déplacement de Carlos Sainz après l'accident du plafond du canal à Vegas. Le fait que le règlement ne prévoie pas de cas de force majeure pour un tel incident doit être corrigé.



Sport ou business ?

L'illusion selon laquelle la Formule 1 est un sport et une technique, et rien d'autre, a été détruite au plus tard cette année. La maxime est un spectacle adapté à la télévision et au streaming, le succès de la Formule 1 lors des trois courses américaines qui ont eu lieu maintenant plaide en faveur de sa nécessité - du moins de ce côté-là. Personne ne s'y opposera tant qu'il pourra gagner sa vie. Même si les derniers employés sont déjà physiquement et psychiquement à bout avant la fin de la saison. L'élargissement impitoyable du calendrier va également dans ce sens. Il n'y a ni prise en compte des conditions climatiques (mot-clé Qatar 2023), ni planification intelligente du calendrier.



Le temps du sevrage

Et maintenant, le sevrage de la Formule 1 ? Si un fan de Formule 1 devait en souffrir, il faut lui donner de l'espoir : Il n'y a que 97 jours entre la finale du championnat du monde 2023 à Abu Dhabi et le début du championnat du monde à Bahreïn. Le spectacle doit continuer.