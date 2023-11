Formula 1 2023: Cosa risalta e viene in mente guardando al passato

La 74a stagione di Formula 1 è ormai storia. È stata caratterizzata da record e dominio come raramente prima. L'inno nazionale austriaco è stato suonato 21 volte in 22 gare per il "Costruttore Vincente" Red Bull Racing, il che significa una percentuale di successo di oltre il 95%, persino superiore al 15/16 della McLaren nel 1988 (con sei gare in meno). La tripletta di Max Verstappen era più o meno scontata a metà stagione. Ecco una recensione personale senza alcuna pretesa di completezza.

L'umore del massimalista

Beh, per lo più molto buono, il che non è una coincidenza visti i suoi successi. Verstappen potrebbe anche essere scontroso, vedi Singapore e Las Vegas nel periodo precedente. E non dovrebbe cantare. La sua cover di "Viva Las Vegas" nel giro di lancio in Nevada era appropriata, ma suonava malissimo. Probabilmente la qualità della radio era scadente. Ma comunque: per fortuna Max è diventato un pilota e non un cantante. Non avrebbe mai potuto guadagnare 40 milioni all'anno come copia di Elvis.

La frustrazione dei delusi

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati considerati contendenti al titolo per anni e sono rimasti senza vittorie nel 2023. L'ultimo podio di Hamilton risale all'autunno 2021 a Gedda e quello di Leclerc al Red Bull Ring nel luglio 2022. Per entrambi vale quanto segue: il 2024 può solo migliorare. Se le rispettive vetture miglioreranno e se il team riuscirà a evitare passi falsi. Preferibilmente entrambe le cose.



L'uomo sulle montagne russe

Sergio "Checo" Pérez. Acclamato, cancellato, risolto, risolto, penalizzato, imperfetto, brillante. E alla fine, per la prima volta, secondo nel campionato del mondo. Chi avrebbe resistito in questa stagione al suo posto?



Stelle in ascesa e in declino

Oscar Piastri è cresciuto. Liam Lawson ha certamente brillato per un breve periodo, ma rimane in seconda fila nel firmamento Red Bull. Bruciato? Lance Stroll non ha mai brillato. A Fernando Alonso è stata data nuova brillantezza. Anche Alex Albon e Nico Hülkenberg hanno brillato, anche se il tedesco si è occupato solo delle qualifiche e non delle gare (non è colpa sua). La nuova superstar? Günther Steiner. Altoatesino dai modi bizzarri, con il suo accento e tanta emozione, è un intrattenitore di razza, e non solo per il mercato americano.



Un brontolone viennese

Toto Wolff è sempre stato - con la possibile eccezione di Abu Dhabi 2021 e poco dopo - il capo squadra modello. Sempre cordiale, disponibile, divertente, analitico, insomma: un interlocutore ideale, anche per i giornalisti. Quest'anno l'immagine è un po' cambiata. Critiche feroci ai propri dipendenti ("Questa macchina non merita di vincere"), scuse, soprattutto alla superstar Lewis, sulla guidabilità del modello W14 E Performance e poi l'esplosione contro un giornalista nella conferenza stampa di Las Vegas. Dopo gli anni di coccole dal 2014 al 2020, Toto deve fare i conti con una nuova situazione, cosa che finora non gli è riuscita.



L'anti-pensionato

Helmut Marko, normalmente un punto di contatto per i media quando si tratta di Red Bull (Racing), non ha voluto dare una valutazione, una prospettiva o un giudizio sul suo 80° compleanno. Marko entrerà nel suo 16° anno dopo aver raggiunto l'età pensionabile austriaca nel 2024. Quando gli chiesi nel 2012, dopo il terzo titolo di Vettel, quando avrebbe potuto immaginare di ritirarsi, il dottore rispose: "Beh, i contratti di Vettel e Horner scadono alla fine del 2014. Sarebbe un buon momento". Impariamo che di solito le cose vanno diversamente da come molti pensano.



Il vero pensionato

Franz Tost si ritira dopo 18 anni come capo della Toro Rosso/AlfaTauri. Il tirolese, descritto da dipendenti e amici come un cavallo di battaglia che accende le luci di Faenza al mattino e le spegne la sera, in una conversazione con me un anno fa disse che avrebbe voluto continuare a lavorare più a lungo, che c'era molto da fare. Ora ha più tempo libero.



In semi-pensionamento

Il nostro ambasciatore Pensi è Josef Leberer. Dopo 35 anni nella frenesia della Formula 1, è ovvio che a 64 anni, come lavoratore manuale, cioè fisioterapista e massaggiatore, si meriti un po' di pace e tranquillità. La decisione della Sauber di nominarlo ambasciatore è un meritato passaggio di testimone per l'universalmente popolare uomo di Salisburgo.



Il dilemma della FIA

Quando i singoli comitati di Formula 1, dal Gruppo consultivo tecnico alla Commissione di Formula 1 e al Consiglio mondiale della FIA, si riuniscono per elaborare costantemente nuove norme e regolamenti, le cose possono diventare rapidamente un po' confuse. A farne le spese sono i commissari di gara indipendenti nominati dalla FIA, che vengono penalizzati per il fatto di dover applicare le norme e i regolamenti redatti da altri. Questo può portare al ridicolo davanti a un pubblico di milioni di spettatori - vedi la "parolaccia dell'anno", track limits. E può portare a un'ingiustizia senza fondo, come nel caso della penalizzazione di Carlos Sainz dopo l'incidente del tombino a Las Vegas. Il fatto che il regolamento non preveda la forza maggiore per un simile incidente dovrebbe essere corretto.



Sport o business?

L'illusione che la Formula 1 sia sport e tecnologia e nient'altro è andata in frantumi al più tardi quest'anno. La massima è uno spettacolo adatto alla TV e allo streaming, e il successo della Formula 1 nelle tre gare statunitensi suggerisce che è necessario - almeno lì. Nessuno si ribellerà a questo principio finché potranno fare soldi da soli. Anche se gli ultimi dipendenti sono già fisicamente e mentalmente esausti prima della fine della stagione. Anche l'espansione spietata del calendario si inserisce in questo contesto. Non si tiene conto delle condizioni climatiche (parola chiave Qatar 2023) o di una programmazione intelligente.



Il momento del ritiro

E ora il ritiro della Formula 1? C'è speranza per tutti i fan della Formula 1 che ne soffrono: Ci sono solo 97 giorni tra la finale del Campionato del Mondo 2023 ad Abu Dhabi e l'apertura del Campionato del Mondo in Bahrain. Lo spettacolo deve continuare.