Fórmula 1 2023: O que se destaca e vem à mente quando se olha para trás

A 74ª temporada da Fórmula 1 passou à história. Caracterizou-se por recordes e domínio como poucas vezes antes. O hino nacional austríaco foi tocado 21 vezes em 22 corridas para o "Construtor Vencedor" Red Bull Racing, o que significa uma taxa de sucesso de mais de 95%, ainda mais do que os 15/16 da McLaren em 1988 (com menos seis corridas). O hat-trick de Max Verstappen no título era mais ou menos um dado adquirido a meio da época. Aqui está uma análise pessoal sem qualquer pretensão de ser completa.

O humor do maximalista

Bem, na maioria das vezes muito bom, o que não é coincidência, dado o seu sucesso. O Sr. Verstappen também pode estar mal-humorado, veja-se Singapura e Las Vegas na corrida de preparação. E ele não deveria cantar. A sua versão cover de "Viva Las Vegas" na volta de saída da pista no Nevada foi adequada, mas soou muito mal. Provavelmente a qualidade da rádio foi má. Provavelmente a qualidade da rádio era má. Mas ainda assim: felizmente, Max tornou-se um piloto de corridas e não um cantor. Ele nunca poderia ter ganho 40 milhões por ano como uma cópia de Elvis.

A frustração dos desiludidos

Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram considerados candidatos ao título durante anos e permaneceram sem vitórias em 2023. A última vez que Hamilton subiu ao pódio foi em Jeddah, no outono de 2021, e a de Leclerc foi no Red Bull Ring, em julho de 2022. O seguinte aplica-se a ambos: 2024 só pode melhorar. Se o respetivo carro melhorar e a equipa conseguir evitar erros. De preferência, as duas coisas.



O homem da montanha-russa

Sergio "Checo" Pérez. Aclamado, descartado, resolvido, resolvido, penalizado, defeituoso, brilhante. E, no final, pela primeira vez em segundo lugar no campeonato do mundo. Quem teria durado esta época no seu lugar?



Estrelas em ascensão e em declínio

Oscar Piastri está em ascensão. Liam Lawson brilhou brevemente, mas continua na linha 2 do firmamento da Red Bull. Queimado? Bem, Lance Stroll nunca brilhou realmente. Fernando Alonso ganhou um novo brilho. Alex Albon e Nico Hülkenberg também brilharam, embora o alemão só se tenha preocupado com a qualificação e não com a corrida (não por culpa dele). A nova estrela? Günther Steiner. Um tirolês do sul com um jeito estranho, um sotaque próprio e muita emoção, este é um artista puro-sangue, e não apenas para o mercado americano.



Um vienense rabugento

Toto Wolff foi sempre - talvez com a exceção de Abu Dhabi 2021 e pouco depois - o chefe de equipa modelo. Sempre simpático, acessível, divertido, analítico, em suma: um parceiro de diálogo ideal, mesmo para os jornalistas. Este ano, a imagem mudou um pouco. Críticas ferozes aos seus próprios funcionários ("Este carro não merece ganhar"), desculpas, especialmente à superestrela Lewis, sobre a dirigibilidade do modelo W14 E Performance e depois a erupção contra um jornalista na conferência de imprensa de Las Vegas. Após os anos de mimos de 2014 a 2020, Toto tem de se adaptar a uma nova situação, que ainda não conseguiu gerir.



O anti-reformado

Helmut Marko, normalmente um ponto de contacto para os meios de comunicação social quando se trata da Red Bull (Racing), não quis fazer uma avaliação, uma perspetiva ou uma análise do seu 80º aniversário. Marko vai entrar no seu 16º ano depois de atingir a idade da reforma austríaca em 2024. Quando lhe perguntei em 2012, após o terceiro título de Vettel, quando é que se imaginava reformado, o médico disse: "Bem, os contratos de Vettel e Horner terminam no final de 2014. Seria uma boa altura". Aprendemos que as coisas costumam ser diferentes do que muitos pensam.



O verdadeiro reformado

Franz Tost vai reformar-se após 18 anos como chefe da Toro Rosso/AlphaTauri. O tirolês, descrito tanto pelos empregados como pelos amigos como um trabalhador que acende as luzes de Faenza de manhã e as apaga à noite, disse-me, numa conversa comigo há um ano, que queria continuar a trabalhar durante mais tempo, que havia muito para fazer. Agora tem mais tempo livre.



Em semi-aposentadoria

O nosso embaixador do Pensi é Josef Leberer. Depois de 35 anos na azáfama da Fórmula 1, é óbvio que aos 64 anos, como trabalhador braçal, ou seja, fisioterapeuta e massagista, merece um pouco de paz e sossego. A decisão da Sauber de o tornar embaixador é uma transição bem merecida para o homem universalmente popular de Salzburgo.



O dilema da FIA

Quando os vários comités da Fórmula 1, desde o Grupo Consultivo Técnico à Comissão de Fórmula 1 e ao Conselho Mundial da FIA, se reúnem e propõem constantemente novas regras e regulamentos, as coisas podem rapidamente tornar-se um pouco confusas. Quem sofre com isso são os comissários de corrida independentes nomeados pela FIA, que são penalizados por terem de aplicar as regras e regulamentos redigidos por outros. Isto pode levar ao ridículo perante uma audiência de milhões de espectadores - veja-se o "palavrão do ano", limites da pista. E pode levar a injustiças sem limites, como a penalização de Carlos Sainz após o acidente com a tampa de esgoto em Las Vegas. O facto de os regulamentos não preverem um caso de força maior para este tipo de incidente deve ser corrigido.



Desporto ou negócio?

A ilusão de que a Fórmula 1 é desporto e tecnologia e nada mais foi quebrada este ano, o mais tardar. A máxima é um espetáculo adequado para a televisão e para o streaming, e o sucesso da Fórmula 1 nas três corridas dos EUA sugere que é necessário - pelo menos por lá. Ninguém se revoltará contra isso, desde que eles próprios possam ganhar dinheiro. Mesmo que os últimos empregados já estejam física e mentalmente exaustos antes do final da época. A expansão impiedosa do calendário também se enquadra neste contexto. Não há qualquer consideração pelas condições climatéricas (palavra-chave Qatar 2023) ou por uma programação inteligente.



O momento da retirada

E agora a retirada da Fórmula 1? Há esperança para os fãs da Fórmula 1 que estão a sofrer com isto: Faltam apenas 97 dias para a final do Campeonato do Mundo de 2023 em Abu Dhabi e para a abertura do Campeonato do Mundo no Bahrain. O espetáculo tem de continuar.