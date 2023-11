Carlos Sainz: "La estrategia de Ferrari se basa en el principio de la esperanza

Carlos Sainz, vencedor en Singapur, tuvo que salir 16º en la parrilla de salida de Abu Dhabi, después de que el español quedara eliminado en el primer segmento de clasificación, para vergüenza de Ferrari.

Los italianos optaron entonces por una estrategia inusual: enviaron al madrileño a la carrera con neumáticos duros porque confiaban en una estrategia de una sola parada con el despliegue del coche de seguridad.

Pero un periodo completo de coche de seguridad no llegó ni llegaría, en algún momento los neumáticos del coche de Sainz tuvieron suficiente y los italianos volvieron a ponerle neumáticos duros al piloto. Esto dejó claro que Carlos necesitaría una segunda parada en cualquier caso, ya que el reglamento de la Fórmula 1 estipula que se deben utilizar dos compuestos de goma diferentes en un Gran Premio.

En la vuelta 57 de 58, cuando ya estaba claro que no era probable que apareciera ningún coche de seguridad, Sainz realizó la segunda parada, cayendo de los diez primeros al 18º puesto, el título de constructores para Ferrari se esfumó, y el propio Sainz cayó al 7º puesto en el campeonato de pilotos.

Sainz defiende así el planteamiento de los estrategas de Ferrari: "No teníamos nada que perder con esta posición en la parrilla. Una salida dura era la forma correcta de implementar un one-stopper".



"Pero, como tantas veces este año, he tenido mucho trabajo con los neumáticos duros. Me encontré detrás de rivales, el coche derrapaba demasiado, nuestros cálculos no funcionaron. Entonces nos quedamos en pista todo lo posible para esperar un periodo de coche de seguridad, pero no se materializó".





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12