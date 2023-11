Carlos Sainz : la stratégie Ferrari selon le principe de l'espoir

Le vainqueur de Singapour Carlos Sainz a dû partir de la 16e place sur la grille de départ pour la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, après que l'Espagnol ait été éliminé dès le premier segment des qualifications, au grand embarras de Ferrari.

Les Italiens ont alors opté pour une stratégie inhabituelle : ils ont envoyé le Madrilène en pneus durs, car ils misaient sur une stratégie à un seul arrêt avec recours à la voiture de sécurité.

Mais une période de safety car complète ne voulait pas et ne voulait pas venir, à un moment donné, les pneus de la voiture de Sainz en ont eu assez et les Italiens ont à nouveau donné des pneus durs au pilote. Il était donc clair que Carlos aurait besoin d'un deuxième arrêt d'une manière ou d'une autre, car le règlement de la Formule 1 stipule que deux mélanges de gomme différents doivent être utilisés dans un Grand Prix.

Au 57e tour sur 58, alors qu'il était clair qu'il n'y aurait plus de safety-car, Sainz est donc entré pour le deuxième arrêt, ce qui l'a fait chuter du top 10 à la 18e place, le titre des constructeurs pour Ferrari était perdu et Sainz lui-même a chuté à la 7e place du championnat du monde des pilotes.

Sainz défend ainsi la démarche des stratèges de Ferrari : "Nous n'avions rien à perdre à partir de cette position de départ. Un départ sur dur était la bonne chose à faire pour mettre en œuvre un mono-arrêt".



"Mais comme souvent cette année, j'avais fort à faire en pneus durs. Je me trouvais derrière des adversaires, la voiture glissait trop, notre calcul n'a pas fonctionné. Nous sommes alors restés en piste le plus longtemps possible, en espérant encore une phase de safety car, mais elle n'est justement pas venue".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12