Carlos Sainz: la strategia Ferrari si basa sul principio della speranza

Una mossa insolita da parte degli strateghi della Ferrari: Carlos Sainz (16° in griglia) è stato mandato in pista con le gomme dure - gli esperti al posto di comando si aspettavano una fase di safety car. Ma non si è mai concretizzata.

Il vincitore di Singapore Carlos Sainz ha dovuto iniziare la finale del campionato del mondo ad Abu Dhabi dal 16° posto sulla griglia di partenza, dopo che lo spagnolo è stato eliminato nel primo segmento delle qualifiche, con grande imbarazzo della Ferrari.

Gli italiani hanno quindi optato per una strategia insolita: hanno mandato il madrileno in gara con le gomme dure, perché contavano su una strategia a una sola sosta con l'intervento della safety car.

Ma un periodo di safety car completo non c'è stato e non sarebbe arrivato, a un certo punto le gomme della macchina di Sainz ne avevano abbastanza e gli italiani hanno dato di nuovo al pilota le gomme dure. Questo ha reso chiaro che Carlos avrebbe avuto bisogno di una seconda sosta in ogni caso, poiché il regolamento della Formula 1 prevede che in un Gran Premio debbano essere utilizzate due diverse mescole di gomma.

Al 57° giro su 58, quando era ormai chiaro che non sarebbe intervenuta la safety car, Sainz è entrato per la seconda sosta, uscendo dalla top ten e scendendo al 18° posto, il titolo costruttori per la Ferrari è andato perduto e Sainz stesso è scivolato al 7° posto nel campionato piloti.

Sainz difende così l'approccio degli strateghi Ferrari: "Non avevamo nulla da perdere da questa posizione in griglia. Una partenza difficile era il modo giusto per mettere in atto un one-stopper".



"Ma come spesso accade quest'anno, ho avuto il mio bel da fare con le gomme dure. Mi sono trovato dietro agli avversari, la macchina scivolava troppo, i nostri calcoli non hanno funzionato. Siamo quindi rimasti in pista il più a lungo possibile per sperare in un periodo di safety car, ma non si è concretizzato".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12