Carlos Sainz: Estratégia da Ferrari baseada no princípio da esperança

Uma jogada invulgar dos estrategas de corrida da Ferrari: Carlos Sainz (16º na grelha) foi enviado com pneus duros - os especialistas no posto de comando esperavam uma fase de safety car. Mas ela nunca se concretizou.

O vencedor de Singapura, Carlos Sainz, teve de começar a final do campeonato do mundo em Abu Dhabi a partir do 16º lugar da grelha, depois de o espanhol ter sido eliminado no primeiro segmento da qualificação, para embaraço da Ferrari.

Os italianos optaram então por uma estratégia invulgar: mandaram o madrileno para a corrida com pneus duros porque estavam a contar com uma estratégia de uma paragem com a entrada em ação do safety car.

Mas um período completo de safety car não chegou nem chegaria, a dada altura os pneus do carro de Sainz estavam fartos e os italianos voltaram a dar pneus duros ao piloto. Isto tornou claro que Carlos precisaria de uma segunda paragem de qualquer forma, uma vez que os regulamentos da Fórmula 1 estipulam que devem ser utilizados dois compostos de borracha diferentes num Grande Prémio.

Na volta 57 de 58, altura em que era claro que não era provável que aparecesse um carro de segurança, Sainz entrou para a segunda paragem, caindo dos dez primeiros para o 18º lugar, o título de construtores para a Ferrari desapareceu, e o próprio Sainz caiu para o 7º lugar no campeonato de pilotos.

Sainz defende a abordagem dos estrategas da Ferrari da seguinte forma: "Não tínhamos nada a perder com esta posição na grelha. Um arranque difícil era a forma correcta de implementar uma paragem única".



"Mas, como tantas vezes este ano, tive as mãos cheias com os pneus duros. Dei por mim atrás dos adversários, o carro estava a deslizar demasiado, os nossos cálculos não funcionaram. Ficámos na pista o máximo de tempo possível para esperar por um período de safety car, mas não se concretizou."





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12