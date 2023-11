Yuki Tsunoda: GP dirigido y ni idea de ello

Gran actuación del diminuto Yuki Tsunoda en la final del campeonato del mundo en Abu Dhabi: el piloto japonés de 23 años empezó la carrera desde una excelente sexta posición en la parrilla y, cuando empezó la primera oleada de cambios de neumáticos, ¡se puso líder de la carrera en las vueltas 18 a 22!

Los estadísticos de la Fórmula 1 se preguntaban: Un momento, un piloto japonés liderando una carrera del campeonato del mundo, ¿había sucedido antes? Respuesta: Sí, con el antiguo piloto de BAR Honda y posterior ganador de la Indy 500, Takuma Sato, que lideró durante dos vueltas el Gran Premio de Europa de 2004 en Nürburgring.

El chiste sobre el líder de la carrera, Yuki Tsunoda: ¡el piloto japonés ni siquiera se dio cuenta de que iba en cabeza!

"Me quedé de piedra cuando lo oí por la radio", admite Tsunoda, que finalmente acabó octavo y terminó el campeonato en 14ª posición. "Cuando pienso en la velocidad que teníamos en el arranque de la temporada en Bahréin, nunca me habría atrevido a soñar que estaríamos en cabeza en el final del mundial".



Tsunoda se lamenta: "Quería regalarle al jefe del equipo, Franz Tost, el séptimo puesto en la Copa de Constructores. Para ello, habría tenido que acabar en sexta posición sin que Williams sumara ningún punto. Por desgracia, eso no funcionó".



Tsunoda fue el último piloto en entrar para la primera parada en boxes. ¿Debería haber entrado antes Yuki? El piloto japonés continuó: "Estaba previsto desde el principio que me quedara en pista mucho tiempo. Dudo que hubiéramos ganado dos puestos con una estrategia diferente".



"Los neumáticos aguantaron bien en la primera parte de la carrera, todo fue según lo previsto. Pero al final, esta vez no hemos tenido la velocidad suficiente para conseguir el sexto puesto. No tenemos nada que reprocharnos".





GP Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.993 seg

03. George Russell (GB), Mercedes, +20.328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 vuelta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 vuelta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta





Clasificación final (22 carreras, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12