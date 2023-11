Yuki Tsunoda : leader d'un GP sans en avoir la moindre idée

Le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda a réalisé une belle finale de championnat du monde et a même mené le Grand Prix d'Abu Dhabi. Il s'est avéré par la suite que le Japonais n'en savait rien.

Grande performance du petit Yuki Tsunoda lors de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi : le Japonais de 23 ans est parti de l'excellente sixième place sur la grille de départ et, alors que la première vague de changements de pneus commençait, il est apparu en tête de la course dans les tours 18 à 22 !

Les statisticiens de la Formule 1 se sont interrogés : "Attendez, un Japonais en tête d'une course de championnat du monde, est-ce que cela s'est déjà produit ? Réponse : oui, cela s'est produit, avec l'ancien pilote BAR Honda et futur vainqueur de l'Indy 500, Takuma Sato, qui a mené pendant deux tours lors du Grand Prix d'Europe 2004 sur le Nürburgring.

Le gag du leader de la course Yuki Tsunoda : le Japonais ne s'est même pas rendu compte qu'il menait !

"J'étais abasourdi quand j'ai entendu cela à la radio", admet Tsunoda, qui a finalement terminé huitième et a terminé le championnat du monde à la 14e place. "Quand je pense à la vitesse que nous avions lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn, je n'aurais pas osé rêver que nous serions en tête lors de la finale du championnat du monde".



Ce que Tsunoda regrette : "Je voulais offrir la septième place de la coupe des constructeurs au chef d'équipe Franz Tost. Pour cela, j'aurais dû terminer à la sixième place sans que Williams ne marque le moindre point. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné".



Tsunoda a été le dernier pilote à entrer pour le premier arrêt au stand. Aurait-il fallu faire entrer Yuki plus tôt ? Le Japonais poursuit : "Il était prévu dès le départ que je reste longtemps en piste. Je doute que nous aurions gagné deux rangs avec une autre stratégie".



"Les pneus ont bien tenu dans la première partie de la course, tout s'est déroulé comme prévu. Mais au final, nous n'avons pas eu tout à fait la vitesse nécessaire pour conquérir cette fois la sixième place. Nous n'avons rien à nous reprocher".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12