Yuki Tsunoda: GP guidato e nessuna idea al riguardo

Il pilota di AlphaTauri Yuki Tsunoda ha disputato un ottimo finale di campionato mondiale ed è stato persino in testa al Gran Premio di Abu Dhabi per un po'. Come si è scoperto in seguito, il pilota giapponese ne era completamente all'oscuro.

Grande prestazione del piccolo Yuki Tsunoda nella finale del campionato del mondo ad Abu Dhabi: il 23enne pilota giapponese ha iniziato la gara da un eccellente sesto posto in griglia e, quando è iniziata la prima ondata di cambi gomme, è emerso come leader della gara nei giri 18-22!

Gli statistici della Formula 1 si sono chiesti: "Un momento, un pilota giapponese in testa a una gara del campionato del mondo, è mai successo prima? Risposta: Sì, è successo, con l'ex pilota della BAR Honda e poi vincitore della Indy 500 Takuma Sato, che ha guidato per due giri il Gran Premio d'Europa del 2004 al Nürburgring.

La gag sul leader della gara Yuki Tsunoda: il pilota giapponese non si era nemmeno accorto di essere in testa!

"Sono rimasto sbalordito quando l'ho sentito alla radio", ammette Tsunoda, che alla fine si è classificato ottavo e ha concluso il campionato al 14° posto. "Se penso alla velocità che avevamo all'apertura della stagione in Bahrain, non avrei mai osato sognare che saremmo stati in testa alla finale del campionato mondiale".



Tsunoda si rammarica: "Volevo regalare al boss della squadra Franz Tost il settimo posto nella Coppa Costruttori. Per farlo, avrei dovuto concludere al sesto posto senza che la Williams segnasse un punto. Purtroppo non è andata così".



Tsunoda è stato l'ultimo pilota a rientrare per il primo pit stop. Yuki avrebbe dovuto rientrare prima? Il pilota giapponese ha continuato: "Era previsto fin dall'inizio che sarei rimasto in pista a lungo. Dubito che avremmo guadagnato due posizioni con una strategia diversa".



"Le gomme hanno retto bene nella prima parte della gara, tutto è andato secondo i piani. Ma alla fine non abbiamo avuto la velocità necessaria per conquistare il sesto posto. Non abbiamo nulla da rimproverarci".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12