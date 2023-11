Yuki Tsunoda: liderou o GP e não faz ideia do que se passa

Grande desempenho do pequeno Yuki Tsunoda no final do campeonato do mundo em Abu Dhabi: o piloto japonês de 23 anos começou a corrida a partir de um excelente sexto lugar na grelha e - quando começou a primeira vaga de mudanças de pneus - emergiu como líder da corrida nas voltas 18 a 22!

Os estatísticos da Fórmula 1 perguntaram-se: "Espera aí, um piloto japonês a liderar uma corrida do campeonato do mundo, isso já aconteceu antes? Resposta: Sim, aconteceu, com o antigo piloto da BAR Honda e mais tarde vencedor da Indy 500, Takuma Sato, que liderou durante duas voltas o Grande Prémio da Europa de 2004 em Nürburgring.

A piada sobre o líder da corrida, Yuki Tsunoda: o piloto japonês nem sequer se apercebeu que estava a liderar!

"Fiquei estupefacto quando ouvi no rádio", admite Tsunoda, que acabou por terminar em oitavo e terminou o campeonato em 14º lugar. "Quando penso na velocidade que tivemos na abertura da época no Bahrain, nunca me atreveria a sonhar que estaríamos na liderança na final do campeonato do mundo."



Tsunoda lamenta: "Queria dar de presente ao chefe de equipa Franz Tost o sétimo lugar na Taça dos Construtores. Para isso, teria de terminar em sexto lugar sem que a Williams marcasse qualquer ponto. Infelizmente, isso não aconteceu".



Tsunoda foi o último piloto a entrar para a primeira paragem nas boxes. Será que Yuki deveria ter entrado mais cedo? O piloto japonês continuou: "Estava planeado desde o início que eu ficaria na pista durante muito tempo. Duvido que tivéssemos ganho dois lugares com uma estratégia diferente".



"Os pneus aguentaram bem na primeira parte da corrida, tudo correu de acordo com o planeado. Mas, no final, não tivemos a velocidade necessária para ficar em sexto lugar desta vez. Não temos nada que nos culpar".





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12