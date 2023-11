Timo Glock prévient : "Mercedes avec beaucoup d'incertitudes".

L'Allemand Timo Glock, ancien pilote d'usine Toyota dans la catégorie reine et trois fois sur un podium de F1, se penche sur la saison 2023, en mettant l'accent sur Red Bull Racing, Ferrari et Mercedes.

Timo Glock a pris le départ à 91 reprises dans le championnat du monde de Formule 1. Aujourd'hui, le triple vainqueur de podiums en F1 est au micro des journalistes de nos collègues allemands de Sky. À Abu Dhabi, l'Allemand de 41 ans, originaire de Lindenfels, a évalué les trois meilleures équipes, Red Bull Racing, Ferrari et Mercedes, après que le drapeau à damier soit tombé sur le circuit de Yas Marina.

Red Bull Racing

"Red Bull Racing s'est trouvé dans la situation confortable d'avoir déjà pris une telle avance à mi-parcours de l'année avec Max Verstappen qu'il a pu se concentrer très tôt sur la voiture de 2024. Chez RBR, les gens savent exactement dans quelle direction le concept doit être développé".

Ferrari

"Ce qui me plaît - Charles Leclerc et Carlos Sainz ont généralement fait du bon travail. Chacun a commis des erreurs de temps en temps, mais en général, c'est une bonne paire de pilotes. En ce qui concerne la voiture, il y a d'autres choses à changer pour que les deux pilotes disposent du meilleur matériel. Il y a un potentiel d'amélioration, même chez Ferrari, cela a connu des hauts et des bas. Il ne faut donc pas remettre en question les pilotes, mais plutôt le package global".

Mercedes

"Je perçois encore beaucoup d'incertitude chez Mercedes. Les techniciens savent que la voie radicale avec ces caissons latéraux extrêmement compacts n'était pas la bonne approche. Pour la saison 2023, ils ont apporté une voiture qui était à nouveau un sac à merveilles. Ce serait bien que Mercedes et les autres équipes puissent se rapprocher de Max Verstappen pour que la Formule 1 redevienne nettement plus passionnante".





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12