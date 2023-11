Timo Glock avverte: "Mercedes con molte incertezze".

Timo Glock ha partecipato 91 volte al Campionato del Mondo di Formula 1 e oggi il tre volte sul podio della F1 è davanti al microfono dei suoi colleghi tedeschi di Sky. Ad Abu Dhabi, il 41enne tedesco di Lindenfels ha valutato i tre top team Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes dopo la bandiera a scacchi sul circuito di Yas Marina.

Red Bull Racing

"La Red Bull Racing si è trovata nella comoda posizione di aver accumulato un tale vantaggio con Max Verstappen a metà anno da potersi concentrare sulla vettura 2024 fin dall'inizio. Alla RBR sanno esattamente in che direzione sviluppare il concetto".

Ferrari

"Quello che mi piace - Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto generalmente un buon lavoro. Tutti hanno commesso degli errori nel mezzo, ma in generale si tratta di una buona coppia di piloti. Per quanto riguarda la vettura, ci sono altre cose che devono essere cambiate per dare ai due piloti il materiale migliore. C'è margine di miglioramento, anche alla Ferrari si è andati su e giù. Per questo non bisogna mettere in discussione i piloti, ma piuttosto il pacchetto complessivo".

Mercedes

"Vedo ancora molta incertezza alla Mercedes. Gli ingegneri sanno che l'approccio radicale con questi sidepod estremamente compatti non era quello giusto. Per la stagione 2023, hanno portato una vettura che era un'altra "bagaglio". Sarebbe bello se la Mercedes e gli altri team potessero avvicinarsi a Max Verstappen per rendere la Formula 1 di nuovo molto più emozionante".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12