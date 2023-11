Timo Glock avisa: "Mercedes com muitas incertezas"

Timo Glock competiu 91 vezes no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e, hoje, o três vezes vencedor do pódio da F1 está à frente do microfone do repórter para os seus colegas alemães da Sky. Em Abu Dhabi, o alemão de 41 anos, natural de Lindenfels, avaliou as três equipas de topo, Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes, após a bandeira axadrezada no Circuito de Yas Marina.

Red Bull Racing

"A Red Bull Racing estava na posição confortável de ter construído uma vantagem tão grande com o Max Verstappen a meio do ano que pôde concentrar-se no carro de 2024 desde o início. Na RBR, as pessoas sabem exatamente em que direção o conceito tem de ser desenvolvido."

Ferrari

"O que eu gosto - Charles Leclerc e Carlos Sainz geralmente fizeram um bom trabalho. Todos cometeram erros pelo meio, mas, em geral, é uma boa dupla de pilotos. Em termos de carro, há outras coisas que precisam de ser alteradas para dar aos dois pilotos o melhor material. Há espaço para melhorias, mesmo na Ferrari houve altos e baixos. É por isso que não se deve questionar os pilotos, mas sim o pacote global".

Mercedes

"Ainda vejo muita incerteza na Mercedes. Os engenheiros sabem que a abordagem radical com estes sidepods extremamente compactos não foi a correcta. Para a época de 2023, trouxeram um carro que era mais um saco de lixo. Seria bom se a Mercedes e as outras equipas pudessem aproximar-se de Max Verstappen para tornar a Fórmula 1 muito mais emocionante novamente."





GP de Abu Dhabi, Circuito Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12