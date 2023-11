A FIA pede para pagar: 23 milhões de taxas de registo!

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023 terminou, as classificações foram concluídas e, com elas, a taxa de inscrição que as dez equipas de corridas de Grande Prémio terão de pagar à FIA para 2024.

Há dez anos, a FIA redefiniu a taxa de inscrição no Campeonato do Mundo de Fórmula 1: com uma taxa de base significativamente mais elevada e um sistema baseado nos pontos marcados no ano anterior.

Todos os anos, estas taxas são ajustadas à inflação com base no índice de preços no consumidor nos EUA.

Para 2024, as dez equipas de corrida pagarão uma taxa de base de 657.837 dólares americanos.

O vencedor da Taça dos Construtores (ou seja, a Red Bull Racing) paga 7843 dólares americanos por cada ponto no campeonato, enquanto as outras nove equipas pagam 6575 dólares por cada ponto.

No total, cerca de 23 milhões de dólares americanos entram desta forma na conta da FIA.



A fatura deve ser liquidada até 10 de dezembro.





Taça dos Construtores 2023

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03 Ferrari 406

04 McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07 Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12





Taxas de inscrição para a época de 2024

Red Bull Racing: 7.445.816 dólares

Mercedes: 3.347.012

Ferrari: 3.327.288

McLaren: 2.643.747

Aston Martin: 2.498.836

Alpine: 1.446.838

Williams: 841.937

AlphaTauri: 822.214

Alfa Romeo: 763.035

Haas: 736,737





Para efeitos de comparação: taxas de inscrição para 2023

Red Bull Racing: 6.242.636 dólares

Ferrari: 4.038.083

Mercedes: 3.797.297

Alpine: 1.685.789

McLaren: 1.593.179

Aston Martin: 963.431

Alfa Romeo: 957.257

Haas: 846.125

AlphaTauri: 833.777

Williams: 654.731





Taxas de inscrição 2022

Mercedes: 4.826.379 dólares

Red Bull Racing: 3.955.613

Ferrari: 2.443.873

McLaren: 2.164.028

Alpine: 1.471.628

AlphaTauri: 1.396.618

Aston Martin: 1.021.568

Williams: 709.988

Alfa Romeo: 652.288

Haas: 577.270