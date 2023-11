Stefano Domenicali, CEO de la Formule 1 : "2024 sera intense".

Stefano Domenicali a le sourire. La catégorie reine bourdonne. Le directeur italien de la Formule 1 revient ainsi sur la saison record de Max Verstappen et Red Bull Racing : "Un voyage incroyable. Incroyable - j'avais l'impression que nous n'en étions qu'au début et maintenant l'année est déjà terminée. Tout s'est passé si vite".

"Les résultats de Max Verstappen cette année sont tout simplement incroyables. Mais nous avons assisté à des combats passionnants dans tout le peloton lors de nombreuses courses, jusqu'au dernier Grand Prix. Une saison dont nous devons également tirer les bonnes leçons, grâce auxquelles nous devons amener le sport au niveau suivant. Nous devons continuer à grandir".

"On voit dans les yeux de Verstappen qu'il donne le maximum de sa performance. C'est ce qui le rend si fort. Sans une super voiture, ce serait difficile pour n'importe quel pilote. Verstappen a un niveau très élevé qui est une référence pour tous les autres pilotes".

"Pour l'année prochaine, j'espère voir plus de voitures capables de se battre entre elles. Lors des qualifications d'Abu Dhabi, nous avions 20 voitures en une seconde. Cela signifie que nous pouvons espérer une saison où les compétences des pilotes feront la différence. C'est ce qui est important pour nous".



En ce qui concerne 2024, l'Imoleser de 58 ans déclare : "Nous avons eu une réunion intéressante de la commission F1 le vendredi avant le GP d'Abu Dhabi et nous avons travaillé sur quelques détails que nous devons peaufiner pour offrir encore plus aux fans".



"Nous présenterons les résultats correspondants en janvier. Il n'y aura pas de grands changements. Je m'attends à ce que les voitures soient encore plus proches les unes des autres. Ce qui est important, c'est que nous retournons en Chine après quatre ans. Nous aurons 24 courses la saison prochaine - ce sera intense".





Championnat du monde de Formule 1 prévu en 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island