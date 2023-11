L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali: "Il 2024 sarà intenso".

Stefano Domenicali si fa una bella risata. La classe regina è in fermento. L'Amministratore Delegato italiano della Formula 1 ripercorre la stagione da record di Max Verstappen e della Red Bull Racing: "Un viaggio incredibile. Incredibile: avevo la sensazione che fossimo solo all'inizio e ora l'anno è già finito. Tutto è andato così velocemente".

"I risultati di Max Verstappen quest'anno sono semplicemente incredibili. Ma abbiamo assistito a battaglie entusiasmanti su tutto il campo in molte gare, fino all'ultimo Gran Premio. È una stagione da cui dobbiamo anche trarre le giuste lezioni per portare questo sport al livello successivo. Dobbiamo continuare a crescere".

"Si vede negli occhi di Verstappen che sta massimizzando le sue prestazioni. È questo che lo rende così forte. Senza una grande macchina, sarebbe difficile per qualsiasi pilota. Verstappen ha uno standard molto alto, che è un riferimento per tutti gli altri piloti".

"Per l'anno prossimo spero di avere più vetture in grado di lottare tra loro. Nelle qualifiche di Abu Dhabi abbiamo avuto 20 vetture a meno di un secondo l'una dall'altra. Questo significa che possiamo sperare in una stagione in cui l'abilità dei piloti faccia la differenza. Questa è la cosa importante per noi".



Per quanto riguarda il 2024, il 58enne Imoleser afferma: "Abbiamo avuto un'interessante riunione della F1 Commission il venerdì prima del GP di Abu Dhabi e abbiamo lavorato su alcuni dettagli che dobbiamo mettere a punto per offrire ai fan ancora di più".



"Presenteremo i risultati a gennaio. Non ci saranno grandi cambiamenti. Mi aspetto che le vetture siano ancora più vicine. La cosa importante è che torniamo in Cina dopo quattro anni. La prossima stagione avrà 24 gare: sarà intensa".





Campionato mondiale di Formula 1 previsto per il 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas