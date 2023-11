Stefano Domenicali, Diretor-Geral da Fórmula 1: "2024 será intenso"

A última bandeira axadrezada da época de 2023 caiu em Abu Dhabi após 22 corridas do campeonato do mundo e 6 sprints. O programa de 2024 conta ainda com 24 corridas. Um balanço do Diretor-Geral da F1, Stefano Domenicali.

Stefano Domenicali ri-se à brava. A categoria rainha está a fervilhar. O diretor executivo italiano da Fórmula 1 faz uma retrospetiva da temporada recorde de Max Verstappen e da Red Bull Racing: "Uma viagem incrível. Inacreditável - tive a sensação de que estávamos apenas no início e agora o ano já acabou. Foi tudo tão rápido".

"Os resultados de Max Verstappen este ano são simplesmente incríveis. Mas assistimos a batalhas emocionantes em todo o pelotão em muitas corridas, até ao último Grande Prémio. É uma temporada da qual também devemos aprender as lições certas para levar o desporto ao próximo nível. Temos de continuar a crescer".

"É possível ver nos olhos de Verstappen que ele está a maximizar o seu desempenho. É isso que o torna tão forte. Sem um grande carro, isso seria difícil para qualquer piloto. Verstappen tem um padrão muito elevado, que é uma referência para todos os outros pilotos."

"Para o próximo ano, espero que haja mais carros que possam lutar uns com os outros. Na qualificação em Abu Dhabi, tivemos 20 carros a menos de um segundo um do outro. Isso significa que podemos esperar uma época em que as capacidades dos pilotos façam a diferença. Isso é o mais importante para nós".



No que diz respeito a 2024, Imoleser, de 58 anos, afirma: "Tivemos uma reunião interessante da Comissão de F1 na sexta-feira anterior ao GP de Abu Dhabi e trabalhámos em alguns pormenores que temos de afinar para oferecer ainda mais aos fãs".



"Vamos apresentar os resultados em janeiro. Não haverá grandes alterações. Espero que os carros estejam ainda mais próximos uns dos outros. O importante é que vamos regressar à China ao fim de quatro anos. Temos 24 corridas na próxima época - vai ser intenso."





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 planeado para 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas