Test d'après-saison d'Abu Dhabi : deux novices en action

Les points du championnat du monde ont été attribués, de nombreuses stars de la Formule 1 ont déjà pris la route des vacances d'hiver. Mais tous ne sont pas en congé.

Le 28 novembre, le traditionnel test d'après-saison aura lieu sur le circuit de Yas Marina. Les dix écuries de GP profitent de l'occasion pour tirer des enseignements avec les pilotes titulaires en vue de 2024 et pour donner du temps derrière le volant à leurs jeunes pilotes et à leurs pilotes de réserve.

Voici la liste des engagements confirmés, les courses se déroulant à Abu Dhabi de 9h00 heure locale (6h00 du matin en Europe) jusqu'à la nuit ici à 18h00 (15h00 en Europe).



Pour la première fois en Formule 1 : le pilote de Formule 2 Ayumu Iwasa (22) chez AlphaTauri, le Japonais a terminé quatrième au classement général de F2 cette année.



Chez Williams, l'Argentin Franco Colapinto (20 ans) de Buenos Aires, quatrième au classement général de la Formule 3 en 2023, fait ses débuts.



Mercedes

Frederik Vesti (DK)



Ferrari

Robert Shwartzman (IL)



McLaren

Pato O'Ward (MEX)



Aston Martin

Felipe Drugovich (BR) et Fernando Alonso (E)



Alpine

Esteban Ocon (F) et Jack Doohan (AUS)



Williams

Alex Albon (T), Logan Sargeant (USA), Franco Colapinto (RA) et Zak O'Sullivan (GB)



AlphaTauri

Ayumu Iwasa (J), Daniel Ricciardo (AUS), Yuki Tsunoda (J)



Alfa Romeo

Théo Pourchaire (F)



Haas

Pietro Fittipaldi (BR) et Oliver Bearman (GB)





GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12