Test post-stagione di Abu Dhabi: due nuovi arrivati in azione

I punti del campionato mondiale sono stati assegnati e numerose stelle della Formula 1 sono già partite per le vacanze invernali. Ma non tutti hanno tempo libero.

Il 28 novembre, sul circuito di Yas Marina, si svolgerà il tradizionale test post-stagionale. Le dieci scuderie del GP sfrutteranno l'occasione per acquisire conoscenze in vista del 2024 con i piloti titolari e per far provare il volante ai loro piloti junior e di riserva.

Ecco l'elenco degli eventi confermati, che si svolgeranno ad Abu Dhabi dalle 9.00 ora locale (le 6.00 in Europa) alle 18.00 (le 15.00 in Europa).



Per la prima volta su un'auto da corsa di Formula 1: il pilota di Formula 2 Ayumu Iwasa (22 anni) con AlphaTauri, il giapponese ha ottenuto il quarto posto assoluto in F2 quest'anno.



Al debutto con la Williams l'argentino Franco Colapinto (20) di Buenos Aires, quarto assoluto in Formula 3 nel 2023.



Mercedes

Frederik Vesti (DK)



Ferrari

Robert Shwartzman (IL)



McLaren

Pato O'Ward (MEX)



Aston Martin

Felipe Drugovich (BR) e Fernando Alonso (E)



Alpine

Esteban Ocon (F) e Jack Doohan (AUS)



Williams

Alex Albon (T), Logan Sargeant (USA), Franco Colapinto (RA) e Zak O'Sullivan (GB)



AlfaTauri

Ayumu Iwasa (J), Daniel Ricciardo (AUS), Yuki Tsunoda (J)



Alfa Romeo

Théo Pourchaire (F)



Haas

Pietro Fittipaldi (BR) e Oliver Bearman (GB)





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12