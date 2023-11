Teste pós-temporada Abu Dhabi: dois recém-chegados em ação

A época do GP de 2024 terminou com o Grande Prémio de Abu Dhabi, mas os motores da Fórmula 1 estão de novo a roncar - no âmbito do tradicional teste pós-época no Circuito de Yas Marina.

Os pontos do campeonato do mundo já foram atribuídos e muitas estrelas da Fórmula 1 já partiram para as suas férias de inverno. Mas nem todos têm tempo livre.

O tradicional teste de pós-temporada terá lugar no Circuito de Yas Marina, a 28 de novembro. As dez equipas de corrida do GP aproveitarão a oportunidade para obter informações para 2024 com os pilotos regulares e dar tempo aos seus pilotos juniores e de reserva ao volante.

Eis a lista dos eventos confirmados, que decorrerão em Abu Dhabi a partir das 9h00 locais (6h00 na Europa) até às 18h00 locais (15h00 na Europa).



Num carro de corrida de Fórmula 1 pela primeira vez: o piloto de Fórmula 2 Ayumu Iwasa (22) com a AlphaTauri, o piloto japonês terminou em quarto lugar na classificação geral da F2 este ano.



A fazer a sua estreia na Williams está o argentino Franco Colapinto (20), de Buenos Aires, quarto classificado na Fórmula 3 em 2023.



Mercedes

Frederik Vesti (DK)



Ferrari

Robert Shwartzman (IL)



McLaren

Pato O'Ward (MEX)



Aston Martin

Felipe Drugovich (BR) e Fernando Alonso (E)



Alpine

Esteban Ocon (F) e Jack Doohan (AUS)



Williams

Alex Albon (T), Logan Sargeant (EUA), Franco Colapinto (RA) e Zak O'Sullivan (GB)



AlphaTauri

Ayumu Iwasa (J), Daniel Ricciardo (AUS), Yuki Tsunoda (J)



Alfa Romeo

Théo Pourchaire (F)



Haas

Pietro Fittipaldi (BR) e Oliver Bearman (GB)





GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 s

03 George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,632

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14º Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.791

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 volta

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 volta

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta





Classificação final (22 corridas, 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03º Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12