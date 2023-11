Christian Danner: Cosa fa meglio Max Verstappen

Lunedì all'aeroporto di Salisburgo si è parlato della passata stagione di Formula 1. Anche il tedesco Christian Danner ha partecipato al programma in diretta "Sport und Talk aus dem Hangar-7" su ServusTV. Il 65enne di Monaco ha reso omaggio al campione del mondo Max Verstappen.

L'ex pilota di Formula 1 Danner ritiene: "Max Verstappen ha aperto una nuova dimensione. Basta guardare i suoi risultati. La cosa affascinante di lui è che riesce a ottenere sempre il massimo dall'auto".

Danner, campione della Formula 3000 del 1985 (paragonabile alla Formula 2 di oggi), continua: "Ci sono sempre stati piloti che hanno caratterizzato un'epoca. Con lui, in questa stagione, tutto si è incastrato: il modo in cui capisce la macchina, la sua aggressività al volante. Molti piloti possono attaccare, ma poi distruggono i loro pneumatici. Max ha capito come guidare velocemente senza rovinare le gomme in un modo che non ho mai sperimentato prima da un pilota di Formula 1".

"Questo dominio demoralizza gli avversari. Ma la superiorità dimostra anche che tutti gli altri hanno fatto un pessimo lavoro perché sono troppo lontani dai primi. E questo in una fase in cui il campo, a parte la Red Bull Racing, si sta avvicinando".



Danner afferma: "Il fatto che un giovane possa raggiungere questi livelli così presto nella sua carriera è una sorpresa per me. Juan Pablo Montoya, ad esempio, aveva molto talento, ma lo ha sfruttato troppo poco".





GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02.624 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec.

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21.453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24.284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31.487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43.088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44.424

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55.632

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56.229

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06.373 min.

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10.360

14° Alex Albon (T), Williams, +1:13.184

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23.696

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.791

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29.422

18° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 giro

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 giro

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro





Classifica finale (22 gare, 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12