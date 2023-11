Test d'Abu Dhabi après 3h : Sainz devant, drapeau rouge

Humeur de gueule de bois à Abu Dhabi ? Les essais d'après-saison ont commencé avec une demi-heure de retard - parce que l'hélicoptère de secours n'était pas encore arrivé. On se souvient qu'il y a un an, le test avait déjà commencé avec du retard, les commissaires de piste n'étant pas tous arrivés à temps.

Vingt-cinq pilotes sont inscrits à ce test, un mélange hétéroclite de pilotes titulaires, de pilotes d'essai et de jeunes pilotes. De nombreuses équipes procèdent ainsi : Les pilotes habituels se partagent une voiture, comme chez Ferrari Carlos Sainz le matin, Charles Leclerc l'après-midi.

Déjà en vacances d'hiver : Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Max Verstappen, Lando Norris.

Pirelli a mis à la disposition des pilotes qui ont envie de travailler les mélanges de pneus suivants, soit plus de 1000 rouleaux au total.



Pilotes titulaires : dix jeux

1 x C1 (mélange le plus dur)

1 x C2

3 x C3

3 x C4

2 x C5 (mélange le plus tendre)



Pilotes d'essai et de réserve : huit séries

2 x C3

4 x C4

2 x C5



Après à peine une demi-heure, déjà la première interruption, pour une raison bizarre : Fuite d'eau entre les virages 13 et 14, donc dans le passage sous l'hôtel. L'eau provenait du pont qui traverse le circuit, les balayeurs de rue et les souffleurs de feuilles sont entrés en action. Après 25 minutes de pause, la course a repris.





Test d'Abu Dhabi, situation après 3 heures

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,724

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930

04 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,265

05. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:26,267

06 Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:26,520

07 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:26,623

08. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,928

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,958

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:25,965

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,176

13. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:27,599

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,783

15. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,785

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,300

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,747

18. Alex Albon (T), Williams, 1:29,541

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,472

20e Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:30.538



Plus tard dans la course :

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Zak O'Sullivan (GB), Williams

Logan Sargeant (USA), Williams