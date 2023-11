Test di Abu Dhabi dopo 3 ore: Sainz in testa, bandiera rossa

Aria di sbornia ad Abu Dhabi? Il test post-stagionale è iniziato con mezz'ora di ritardo, perché l'elicottero di soccorso non era ancora arrivato. Ricordiamo che un anno fa il test era iniziato in ritardo, quando, a quanto risulta, non tutti i commissari si erano presentati in orario.

Sono 25 i piloti iscritti a questa prova, un mix variopinto di piloti regolari, collaudatori e junior. Numerosi team procedono in questo modo: Una vettura è condivisa dai piloti regolari, come Carlos Sainz della Ferrari al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio.

Già durante le vacanze invernali: Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Max Verstappen, Lando Norris.

Pirelli ha messo a disposizione dei piloti desiderosi di lavorare le seguenti mescole di pneumatici, per un totale di oltre 1000 rulli.



Piloti regolari: dieci set

1 x C1 (mescola più dura)

1 x C2

3 x C3

3 x C4

2 x C5 (mescola più morbida)



Piloti di prova e di riserva: otto set

2 x C3

4 x C4

2 x C5



Dopo poco meno di mezz'ora, la prima interruzione per un motivo bizzarro: Una perdita d'acqua tra le curve 13 e 14, cioè nel passaggio sotto l'hotel. L'acqua proveniva dal ponte che attraversa la pista e sono intervenuti spazzini e soffiatori di foglie. Dopo una pausa di 25 minuti, la gara è proseguita.





Test di Abu Dhabi, situazione dopo 3 ore

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24.799 min.

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.724

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25.930

04. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26.265

05. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:26.267

06. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:26.520

07 Pato O'Ward (MEX), McLaren, 1:26.623

08. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26.832

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25.928

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26.958

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:25.965

12° Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27.176

13° Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:27.599

14° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27.783

15° Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27.785

16° George Russell (GB), Mercedes, 1:28.300

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28.747

18° Alex Albon (T), Williams, 1:29.541

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30.472

20° Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:30.538



Più avanti nella gara:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Zak O'Sullivan (GB), Williams

Logan Sargeant (USA), Williams