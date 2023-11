Lewis Hamilton pense que Verstappen dominera encore en 2024

La superstar de Mercedes Lewis Hamilton n'a pas gagné de course depuis deux ans. L'Anglais n'a jamais connu une période de disette aussi longue. Le Britannique craint que cela ne se reproduise : La domination de Max Verstappen va se poursuivre.

Depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021, c'est-à-dire depuis 732 jours, Lewis Hamilton n'a plus gagné de course de Formule 1. De la dramatique finale du championnat du monde 2021 à la dernière course de la saison 2023, 45 Grands Prix ont été disputés. Max Verstappen en a gagné 35, Mercedes une (avec George Russell en 2022 au Brésil), Lewis Hamilton aucune. Pour la première fois depuis la saison 2011, Mercedes n'a pas gagné en 2023.

Et Hamilton, 38 ans, a quitté le circuit de Yas Marina d'une humeur sombre. Après une pâle neuvième place à la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, le septuple champion du monde a déclaré : "C'est vrai, je ne suis pas très optimiste. Je sors de deux mauvaises courses, septième à Las Vegas, neuvième ici".

"Red Bull Racing a gagné à Abu Dhabi avec une avance de près de 18 secondes, alors qu'ils n'ont pas touché à la voiture depuis le mois d'août. Donc vous pouvez facilement deviner où cela va nous mener l'année prochaine. Cela m'inquiète".

Hamilton s'était déjà exprimé de manière similaire l'été dernier. Il avait alors exigé des changements de la part de la Fédération internationale du sport automobile (FIA). Il n'est pas acceptable qu'une équipe supérieure puisse s'engager si tôt dans le développement de la voiture de l'année suivante et conserver ainsi son avance l'année suivante.



A l'époque, les fans de GP attentifs avaient fait remarquer que lorsque Mercedes avait écrasé ses adversaires pendant des années au début de l'ère turbo-hybride à partir de 2014, cela n'avait pas dérangé Hamilton.





GP d'Abu Dhabi, circuit de Yas Marina

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 tour

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 tour

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour





Classement final du championnat du monde (22 manches du championnat, 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12