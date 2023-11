Lewis Hamilton crede che Verstappen continuerà a dominare nel 2024

La superstar della Mercedes Lewis Hamilton non vince una gara da due anni: l'inglese non ha mai avuto un periodo di inattività così lungo. Il britannico teme: Il dominio di Max Verstappen continuerà.

Lewis Hamilton non vince una gara di Formula 1 dal Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2021, 732 giorni fa. Dal drammatico finale del Campionato del mondo 2021 all'ultima gara della stagione 2023, sono stati disputati 45 Gran Premi. Max Verstappen ne ha vinti ben 35, la Mercedes uno (con George Russell in Brasile nel 2022), Lewis Hamilton nessuno. La Mercedes è rimasta senza vittorie nel 2023 per la prima volta dalla stagione 2011.

Il 38enne Hamilton ha lasciato il Circuito di Yas Marina con un umore cupo. Dopo un pallido nono posto nella finale del campionato del mondo ad Abu Dhabi, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "È vero, non sono particolarmente ottimista. Ho due brutte gare alle spalle, settimo a Las Vegas e nono qui".

"La Red Bull Racing ha vinto ad Abu Dhabi con un vantaggio di quasi 18 secondi e non ha toccato la macchina da agosto. Quindi è facile capire dove andranno a parare l'anno prossimo. Questo mi preoccupa".

Hamilton ha fatto commenti simili in estate. Ha chiesto cambiamenti alla FIA. Aveva detto che era inaccettabile che un team superiore potesse spostare la propria attenzione sullo sviluppo della vettura dell'anno successivo così presto, salvando così il proprio vantaggio per l'anno successivo.



All'epoca, gli appassionati di GP più attenti hanno fatto notare che quando la Mercedes ha messo sotto pressione gli avversari per anni all'inizio dell'era turbo-ibrida dal 2014, Hamilton non se ne è preoccupato.





